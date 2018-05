Labbadias Notfallplan im Niemandsland

Der Start ins Kurz-Trainingslager des VfL Wolfsburg missglückte, als am späten Mittwochvormittag, kurz nach der Ankunft des Teams, der Busfahrer sein Gefährt vom Hotelparkplatz manövrieren wollte, dabei jedoch an einem Bordstein hängenblieb und die Busverkleidung an der Fahrerseite aufschrammte....