Die Hoffnung schwindet, die Wut wächst

Was ihm im Abstiegskampf jetzt noch Hoffnung mache, wurde Maximilian Arnold nach der 1:3-Heimpleite am Samstagnachmittag gegen den Hamburger SV gefragt. „Dass wir noch alles in der eigenen Hand haben“, erklärte der Mittelfeldspieler des VfL Wolfsburg achselzuckend. Selbst Arnolds Zweckoptimismus...