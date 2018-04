Rebbe muss den VfL Wolfsburg verlassen – kommt nun Schmadtke?

Es war ein Auftritt, der seine Wirkung nicht verfehlte. Am 12. Dezember 2016 betrat Olaf Rebbe den Trainingsplatz vor der VW-Arena und reichte während der Vormittagseinheit nacheinander Trainern, Betreuern und Spielern die Hand. Er trat raus aus dem Schatten und rein ins Rampenlicht.

Kurz zuvor war Klaus Allofs als Manager des VfL Wolfsburg nach mehr als vier Jahren entlassen worden. Rebbe, der lange nur die rechte Hand des Ex-Nationalspielers war, trat in die Fußstapfen seines Mentors. Nun, 501 Tage später, muss man konstatieren: Sie waren zu groß. Das Experiment Rebbe beim VfL ist gescheitert, Freitagabend wurde der 39-Jährige entlassen. Es war das Ende einer unwürdigen Posse, an deren Ende es nur Verlierer gibt. Der erfahrene Jörg Schmadtke gilt nach dem Scheitern der Verhandlungen um Horst Heldt nach unseren Informationen als neuer und aussichtsreichster Kandidat auf den Sport-Geschäftsführer beim VfL.

Wer auch immer der neue Mann für die sportliche Führung wird: Er steigt in ein Vereinsgebilde ein, das an allen Ecken und Enden ächzt und kurz vor dem Zusammensturz steht. Rebbe geht als der größte Verlierer aus den vergangenen Wochen hervor. Aber der 39-Jährige wurde von seinen Vorgesetzten gnadenlos im Stich gelassen. Es war schlicht unwürdig, wie lange es dauerte, bis die Trennung vom Sportdirektor offiziell wurde. Seit Mittwoch, so heißt es, lagen die Entlassungspapiere bereit. Doch bis Freitagabend verhinderten juristische Spitzfindigkeiten frühere Klarheit. So mäanderte die kurze, von Fehleinschätzungen geprägte Amtszeit Rebbes aus.

Mit vier Trainern arbeitete er in den vergangenen 15 Monaten zusammen. Die ersten drei erwiesen sich als Fehlgriff. Valérien Ismaël und Andries Jonker musste Rebbe entlassen, Martin Schmidt ergriff gar die Flucht. Auch, so hieß es später, weil ihm die sportliche Kompetenz in der Führungsetage des Klubs fehlte. Und nun führt Bruno Labbadia die Rettungsmission an, der von seinen acht Bundesliga-Spielen nur eines gewonnen hat – aber noch am wenigsten für den desolaten Zustand des Kaders kann.

Dieser hängt auch mit der medizinischen Abteilung zusammen, die ebenfalls eine Idee Rebbes war. „Wir wollen die Zukunft gestalten“, sagte er im März vor einem Jahr, als er das in fünf Bereiche gegliederte und unter die Leitung des Physiotherapeuten und Gesundheitsökonom Heiko Wehe gestellte „VfL.med“ ins Leben rief. Nur: Selten zuvor hatte der Klub mehr verletzte Spieler als zuletzt. Besonders Muskelverletzungen traten in den vergangenen Wochen auffallend häufig auf. Offenbar aus Rücksicht auf die Arbeit der medizinischen Abteilung gab der VfL der Öffentlichkeit nur noch schwammige Diagnosen aus. Und zum Selbstschutz.

Rebbe ist nun Geschichte beim VfL. Da der Wechsel von Wunschkandidat Heldt aus Hannover am Veto des mächtigen 96-Präsidenten Martin Kind scheiterte, läuft es auf eine 1B-Lösung heraus, die sich als Glücksgriff entpuppen kann. Schmadtke, der schon Aachen, Hannover und Köln ins internationale Geschäft geführt hat, gilt als Experte für die Behandlung von Koma-Patienten. Trotz der Bemühungen um Heldt soll der 54 Jahre alte Ex-Profi nach unseren Informationen nicht abgeneigt sein, den VfL zu übernehmen – und zu sanieren.

In welcher Liga die grün-weiße Runderneuerung stattfindet, ist freilich noch nicht geklärt. Das heutige Spiel ist enorm wichtig. Geht es nach den Verfehlungen der vergangenen Wochen, hat der Klub seine Bundesliga-Berechtigung verspielt. Jetzt beginnt der nächste Neustart. Und Rebbe? Der feiert am Dienstag, 1. Mai, seinen 40. Geburtstag. Es ist der Tag der Arbeit.