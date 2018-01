Rebbe schließt VfL-Wintertransfers weiter nicht aus

Wolfsburg Von Dienstag an rollt der Ball wieder beim VfL. Wolfsburgs Fußball-Bundesligist startet um 17 Uhr auf dem Platz an der VW-Arena die Vorbereitung auf die am Sonntag, 14. Januar (18 Uhr), mit dem Auswärtsspiel in Dortmund beginnende Rückrunde. Die wichtigsten Fragen im Vorfeld beantwortet...