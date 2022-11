SSV Vorsfelde II erkämpft sich spät einen Punkt

Lange liefen sie einem Rückstand hinterher, am Ende belohnten sie sich aber mit einem mehr als verdienten Punkt. Beim VfR Wilsche-Neubokel erkämpften sich die Bezirksliga-Fußballer des SSV Vorsfelde II ein 1:1 (1:0).

SSV Vorsfelde II drückt, während VfR Wilsche-Neubokel auf Konter lauert

Von Beginn an war die Reserve des Landesligisten die überlegene Mannschaft. Während der SSV drückte, beschränkte sich Wilsche auf Konter – und kam damit zum Erfolg. Timon Steep ließ die Gastgeber nach einem schnellen Gegenangriff jubeln (14.). Die Eberstädter ließen sich davon jedoch nicht schocken und nahmen anschließend wieder das Heft des Handelns in die Hand.

Bis in die Schlussphase rannte der SSV an. Es wirkte so, als ob der Ball an diesem Sonntagnachmittag einfach nicht über die Linie wollte. Gut zehn Minuten vor dem Ende durften die Vorsfelder doch noch jubeln. Marlon Gangloff drückte eine abgefälschte Freistoßflanke über die Linie – der mehr als verdiente Ausgleich (81.).

SSV-Coach Leon Schröder sieht eine Weiterentwicklung

Vom Spielverlauf her hätte der SSV zwar einen „Dreier“ verdient gehabt, Coach Leon Schröder nahm den Punkt trotzdem gerne mit. „Wir befinden uns in einem Lernprozess, sind eine junge Mannschaft. Gegen Brome sah das Spiel ähnlich aus und wir haben 0:3 verloren. Jetzt haben wir immerhin einen Punkt mitgenommen. Wir entwickeln uns weiter.“

Tore: 1:0 T. Steep (14.), 1:1 Gangloff (81.).

