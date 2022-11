SV Reislingen/Neuhaus zu Gast beim Primus

Wolfsburg. In der Fußball-Bezirksliga werden zwei Wolfsburger Duelle verlegt. SV Barnstorf empfängt einen Aufsteiger. VfB Fallersleben spielt in Isenbüttel.

In der Fußball-Bezirksliga hätten am Sonntag zwei Wolfsburger Duelle angestanden. Hätte, denn die Partien zwischen Lupo Martini II und der TSG Mörse (23. November) wird ebenso verlegt wie das Gastspiel des WSV Wendschott beim TSV Hehlingen (9. November). Indes haben der VfB Fallersleben und der SV Reislingen/Neuhaus interessante Auswärtsaufgaben vor der Brust.

SV Reislingen/Neuhaus muss besser verteidigen als zuletzt

TSV Hillerse – SV Reislingen/Neuhaus (So., 14 Uhr). Während die Gäste nach ihrem starken Saisonstart zuletzt nur einen Punkt aus drei Partien holten, marschiert der Spitzenreiter weiter von Sieg zu Sieg. „Das ist der wahrscheinlich beste Gegner der Liga. Hillerse ist mega effektiv, die Mannschaft spielt schon seit Jahren zusammen. Das zahlt sich aktuell aus“, zollt Reislingens Spielertrainer Giuseppe Marchese dem TSV Respekt. „Jede Mannschaft will die erste sein, die in Hillerse gewinnt. Hoffentlich sind wir es“, gibt Marchese vor.

Dafür sei es aber notwendig, besser zu verteidigen als in den Vorwochen. „Wir müssen erst mal kompakt stehen. Jeden Fehler, den du machst, bestraft Hillerse sofort. Nach vorne bekommen wir immer unsere Chancen“, ist Marchese, der mit einer „schlagkräftigen Truppe“ anreisen werde, überzeugt.

SV Barnstorf – SV Groß Oesingen (So., 14 Uhr). Über die ärgerliche 0:1-Niederlage gegen die SV Gifhorn ärgert sich Barnstorfs Trainer Vincenzo Gaetani noch immer. „Das tut schon weh. Wir müssen die richtigen Worte finden, damit die Köpfe nicht runtergehen, und eine Reaktion zeigen“, erklärt Gaetani. Gegen die SVG ließ Barnstorf einige Chancen liegen und somit auch wertvolle Punkte. „Wir müssen unsere Kaltschnäuzigkeit wiederfinden“, fordert er deshalb. Gegen den Gifhorner Aufsteiger Groß Oesingen erwartet der Coach alles andere als einen Spaziergang. „Gifhorner Mannschaften spielen einen eigenen Fußball. Das Spiel wird für uns mit viel Arbeit verbunden sein.“

Beim VfB Fallersleben steht die eigene Leistung im Fokus

MTV Isenbüttel – VfB Fallersleben (So., 14 Uhr). Die Isenbütteler sind nach dem Abstieg aus der Landesliga – zumindest ergebnistechnisch – noch nicht in der Bezirksliga angekommen und belegen einen Abstiegsplatz. VfB-Trainer Lars Ebeling schaute sich die Hehlenrieder am vergangenen Freitag beim 3:2-Erfolg gegen Reislingen an. „Sie haben sich nicht aufgegeben und das Spiel am Ende gewonnen. Das zeigt, dass eine gewisse Moral in der Mannschaft steckt“, fasst Ebeling zusammen.

Der Coach der Hoffmannstädter betont allerdings: „Wir tun uns aktuell schwer, sammeln aber trotzdem die Punkte ein. So wie wir gerade Fußball spielen, sollten wir eher auf uns schauen. Der Gegner spielt da keine große Rolle, die eigene Leistung steht im Fokus.“ Das Fallersleber Ziel: Spitzenreiter Hillerse nicht enteilen zu lassen.

tim/wit

