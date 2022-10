Joshua Patta schießt Mörse zum ersten Saisonsieg

Wolfsburg. Die TSG sorgt gegen den SSV Vorsfelde II für eine faustdicke Überraschung. Fallersleben nur Remis, der 1.FC kommt in Hillerse unter die Räder.

Totgesagte leben länger: Die TSG Mörse hat in der Fußball-Bezirksliga für eine riesige Überraschung gesorgt. Der klare Außenseiter aus dem Tabellenkeller setzte sich gegen das Spitzenteam Vorsfelde II durch.

WSV Wendschott – Lupo Martini Wolfsburg II 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Renelli (38.), 1:1 Oliverio (89.).

Spätes Glück für die Reserve von Lupo Martini Wolfsburg. Lange lief die Mannschaft dem Treffer von Wendschotts Salvatore Renelli hinterher. Kurz vor dem Abpfiff wurden die Wolfsburger dann aber doch noch belohnt. Ivan Oliverio behielt die Nerven und sicherte den Gästen einen Zähler. „Wir wollten tief stehen und mit gutem Umschaltspiel gefährlich werden – unser Plan ist komplett aufgegangen“, freute sich WSV-Coach Mohammed Rezzoug, der „richtig stolz“ auf seine Mannschaft war. „Jeder hat ge­rackert, hat gearbeitet.“

Dem Coach war es klar, „dass Lupo nach der Pause mit Feuer kommen wird. Aber wir konnten den Gegner immer wieder nerven.“ Rezzoug haderte zwar ein wenig mit der Chancenverwertung seiner Mannschaft, denn „wir hätten den Sack früher zumachen müssen. Aber letztlich geht das Unentschieden in Ordnung.“

TSV Hillerse – 1. FC Wolfsburg 7:0 (4:0). Tore: 1:0, 2:0 Kemmer (10., 15.), 3:0, 4:0 Borgfeld (24., 35./FE), 5:0 Dankers (55.), 6:0 Ehresmann (61.), 7:0 Tomuschat (81.).

Es traf das ein, was zu befürchten gewesen war. Der 1. FC bekam die ganze (Über-)Macht des Spitzenreiters zu spüren und kassierte über ein Dutzend Gegentore. Nach etwas mehr als einer halben Stunde war die Messe gelesen und der TSV mit vier Toren davongezogen.

TSG Mörse – SSV Vorsfelde II 1:0 (1:0). Tor: 1:0 Patta (3.).

Dass die TSG in fast aussichtslosen Situationen Charakter beweisen und auch über sich hinauswachsen kann, das hat sie schon mehrfach unter Beweis gestellt – und tat es auch gegen die deutlich favorisierten Vorsfelder. Joshua Patta erzielte bereits in der Anfangsphase der Partie das Goldene Tor, das der TSG den ersten Sieg bescherte.

FC Brome – VfB Fallersleben 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Werner (25.), 1:1 Bauer (78.).

Die Bromer überließen dem VfB Ball und Raum. „Es war ein Ballbesitzverhältnis von 70 zu 30 für uns“, beschrieb Fallersleben-Trainer Lars Ebeling. Seine Mannschaft hatte durch Fabian Bauer im ersten Durchgang gleich dreimal die große Chance, ein Tor zu erzielen. Wie man seine Möglichkeiten effizient nutzt, zeigte Brome dann durch Robin Werner, der die einzige echte Gelegenheit gleich zur Führung verwertete.

Die Ebeling-Elf biss sich im zweiten Durchgang beinahe die Zähne an der Mauertaktik des FC aus. In der 78. Minute aber rutschte Bauer eine Flanke vom Fuß, der Ball landete im Bromer Netz. Die Art und Weise des Ausgleichstreffers war etwas bezeichnend für die Leistung des VfB in Durchgang 2. Ebeling: „Wir haben uns einfach viel zu wenige Chancen herausgespielt.“

