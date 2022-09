Reislingens Coach Marchese feiert Debütsieg im Derby

Lange mussten die Bezirksliga-Fußballer der TSG Mörse auf den ersten Zähler warten, aber am 7. Spieltag war es nun endlich soweit. Das 2:2 in Groß Oesingen sorgte aber trotzdem für gemischte Gefühle.

SV Groß Oesingen – TSG Mörse 2:2 (1:2). Tore: 0:1 Raisch (1.), 0:2 Hilsberg (22.), 1:2 N. Dierks (45.), 2:2 Wiegmann (63.).

Die Basis für den einen Punkt legten die Gäste schon sehr früh. Steven Raisch brachte seine Mörser noch in der 1. Minute in Führung. David Hilsberg erhöhte in der 22. Minute sogar auf 2:0. TSG-Trainer Thomas Orth: „Wenn man 2:0 führt, ist ein Punkt eigentlich zu wenig, aber vom Spielverlauf her ist das schon okay.“ Groß Oesingen kämpfte sich nämlich zurück in die Partie und glich aus. „Wir hätten das Spiel danach auch noch gewinnen, aber auch verlieren können“, meinte Orth, der sich über den ersten Punktgewinn freute.

SV Reislingen/Neuhaus – SSV Vorsfelde II 3:2 (1:1). Tore: 0:1 Aloe (9.), 1:1 Schmidt (30.), 2:1 Brechbühler (57.), 3:1 Bülter (66.), 3:2 Mokry (90.+5).

In einem hitzigen, emotionalen, aber nie unfairen Derby behielten die Gastgeber die Oberhand. „Nach so einer turbulenten Woche ist das gar nicht so einfach“, spielte Reislingens Spielertrainer Giuseppe Marchese auf den Trainerwechsel unter der Woche an (wir berichteten). In der zweiten Hälfte habe sich Marcheses Team „richtig gesteigert und alles auf dem Platz gelassen!“ Der Anschlusstreffer in der Nachspielzeit „hätte nicht mehr sein müssen“. Aber letztlich änderte der am Sieg des SVR nichts mehr.

WSV Wendschott – SV Calberlah 0:3 (0:2). Tore: 0:1 Linke (26.), 0:2, 0:3 J. Plagge (45., 52.).

„Das Ergebnis geht auch in der Höhe absolut in Ordnung. Wir haben zu einfache Fehler gemacht und nie richtig ins Spiel gefunden“, gab WSV-Co-Trainer Alban Bytyqi unumwunden zu Protokoll. Calberlah habe es „clever gemacht und einfachen Fußball gespielt“. Zwar habe Bytyqi im ersten Durchgang ein paar Chancen für sein Team notieren können, doch „in der zweiten Halbzeit war es sehr schwach von uns...“

TSV Hehlingen – VfR Wilsche-Neubokel 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Schubert (30.), 1:1 Steep (54.).

Das Top-Spiel dieses Spieltags endete unentschieden. Die Führung der Hausherren durch Finn Schubert (30.) konnte der Gast aus dem Landkreis Gifhorn durch Timon Steep ausgleichen (54.). Hehlingen war gerade im ersten Durchgang in einem temporeichen Spiel die etwas bessere Mannschaft. Wilsche fand aber in Durchgang 2 die richtigen Antworten, so dass das Unentschieden nach 90 Minuten ein durchaus gerechtes ist.

SV Barnstorf – FC Brome 4:1 (3:1). Tore: 0:1 März (4.), 1:1 Kawurek (15.), 2:1 Schade (23.), 3:1 Kawurek (27.), 4:1 Kawurek (83.).

Barnstorf war am Drücker, aber das erste Tor machten die Gäste aus Brome. „Die Köpfe sind bei uns aber nicht runtergegangen. Wir haben gewusst, dass etwas geht“, berichtete SVB-Coach Vincenzo Gaetani. Obwohl die Platzverhältnisse – wohlwollend ausgedrückt – schwierig waren, zeigte Barnstorf ordentlichen Fußball.

Innerhalb weniger Minuten drehte der SVB die Partie und machte aus dem 0:1 ein 3:1. „Wir haben auch noch ein paar Chancen liegenlassen“, deutete Gaetani an, dass der Sieg auch deutlicher hätte ausfallen können. Es kam aber nur ein Tor hinzu, erzielt vom bärenstarken Marvin Kawurek, der gleich drei Treffer erzielte.

