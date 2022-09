Einigung erzielt: Strehmel neuer Trainer des SSV Vorsfelde

Alexander Strehmel heißt der neue Trainer des Fußball-Landesligisten SSV Vorsfelde. Nach einer Einarbeitungszeit soll der ehemalige Profi (215 Bundesliga-Spiele), der zuletzt als Trainer in den USA beim Michigan Stars FC in der drittklassigen NISA tätig war, Anfang Oktober das Amt von Interimscoach Burkhard Kick übernehmen. Das gab Vorsfeldes Sportlicher Leiter André Bischoff am Dienstag auf Nachfrage bekannt.

„Wir hatten super Gespräche mit Alex“, berichtet Bischoff, „er ist ein absoluter Fachmann und hat auch schon mehrere Spiele der Mannschaft gesehen. Wir sind absolut davon überzeugt, dass Alex der Mann ist, mit dem unser eingeschlagener Weg weitergeht.“

Erst seit einem Monat etwa ist Strehmel wieder zurück in Deutschland und will sich laut Bischoff wieder in der Nähe Wolfsburgs niederlassen. Von 2009 bis 2014 war Strehmel Co-Trainer des VfL Wolfsburg II. Die meiste Zeit unter Lorenz-Günther Köstner, zum Schluss aber auch unter Valérien Ismaël. Als Köstners Assistent rückte Strehmel im Herbst 2012 aber auch für elf Spiele mit seinem Chef in die Bundesliga auf, wo Köstner als Interimslösung die „Wölfe“ stabilisieren half.

Keine feste Vertragslaufzeit

Nun übernimmt Strehmel erneut ein Traineramt in Wolfsburg, allerdings in Liga 6. Dort ist der SSV Tabellenzweiter und spielte zuletzt unter Kick sehr erfolgreichen und ansehnlichen Fußball. Den will der 54-Jährige fortführen. Eine feste Laufzeit besitzt sein Vertrag laut Bischoff jedoch nicht. „Wir arbeiten nicht mit Laufzeiten. Wir pflegen eine gute Kommunikation. Im Moment passt es für beide Seiten, wir können uns eine längere Zusammenarbeit mit Alex vorstellen. Das haben die vertrauensvollen Gespräche ergeben“, erklärt Bischoff.

