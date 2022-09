Lupo Martini feiert 2:0-Arbeitssieg gegen SV Arminia

Wolfsburg. Der Lupo-Lauf hält an! Die Oberliga-Fußballer von der Kreuzheide feierten den fünften Sieg im fünften Spiel.

Per Kopfball sorgte Lupo-Stürmer Timon Hallmann (links) für die Entscheidung beim 2:0-Heimsieg über Arminia Hannover.

Fußball-Oberligist Lupo Martini setzte sich mit 2:0 (1:0) gegen SV Arminia Hannover durch. Den Heimsieg mussten sich die Wolfsburger hart erkämpfen. Die 500 Zuschauer im Lupo-Stadion sahen die erste gelbe Karte bereits nach 20 Sekunden. Der Hannoveraner Josip Geric war zu hart eingestiegen und wurde verwarnt. Es war der Startschuss für eine harte Gangart auf beiden Seiten in der ersten Halbzeit. Jeder Ball war hart umkämpft.

Die Gäste agierten äußerst defensiv, zogen sich hinter die Mittellinie zurück und lauerten auf Konter. Nach Balleroberung schalteten die Arminen schnell auf Angriff um. Die Lupo-Abwehr ließ aber nichts anbrennen. Chancen waren in den ersten halben Stunde auf beiden Seiten Mangelware.

Andrea Rizzo trifft vom Punkt

Das änderte sich in der 30. Minute, als die Gastgeber zu einem Abschluss kamen. Nach einer Flanke von Andrea Rizzo setzte Lupo-Stürmer Timon Hallmann zum Seitfallzieher an. Sein Schuss verfehlte das Arminia-Tor nur knapp. Kurz danach kam es zu einem Foulspiel an einem Wolfsburger im Gäste-Strafraum. Den fälligen Elfmeter verwandelte Rizzo souverän zum 1:0.

Die Gäste hatten vor der Pause noch zwei gute Chancen. Einmal parierte Lupo-Keeper Marius Sauß einen Flachschuss aus zwölf Metern. Fünf Minuten später strich der Gewaltschuss aus sieben Metern von Michael Owosu knapp am Pfosten vorbei.

Maurizio Grimaldi verpasst Entscheidung

In der zweiten Halbzeit drängten dann die Arminen auf den Ausgleich, während Lupo versuchte, mit Kontern die Entscheidung herbeizubringen. In der 53. Minute hatte Maurizio Grimaldi die Chance, den Deckel draufzumachen, schoss aus halbrechter Position aber am langen Pfosten vorbei.

Weiterhin war die Partie äußerst kampfbetont. Für die Gäste ging es nach einer gelb-roten Karte ab der 58. Minute nur noch zu zehnt weiter. Die Arminen zeigten sich davon unbeeindruckt, kämpften weiter und spielten auf den Ausgleich. Doch Timon Hallmann sorgte für die Entscheidung. Nach einer von Maxim Safronow getretenen Ecke köpfte er aus fünf Metern in Torjägermanier zum 2:0-Endstand ein.

„Wir haben verdient gewonnen, auch wenn es ein Arbeitssieg war. Der Gegner hat es uns schwer gemacht, in die Partie zu kommen“, sagte Lupo-Trainer Giampiero Buonocore. Das 1:0 sei zum richtigen Zeitpunkt gefallen. „Wir haben insgesamt ein schönes Oberliga-Spiel mit zwei starken Mannschaften gesehen.“

Lupo: Sauß – Kurt (46. Jungk), Redemann, Dubiel, Erdmann – Chamorro (89. Tuccio) – Rizzo (70. Cimino), Tortora, Safronow, Grimaldi (89. Bente) – Hallmann (84. Wöhner).

Tore: 1:0 Rizzo (34./FE), 2:0 Hallmann (79.).

