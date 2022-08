1500 Kilometer rund um Österreich: Carsten Eggeling wird Vierter

Wolfsburg. Der Triathlet des VfL Wolfsburg besteht beim Race Around Austria. In weniger als drei Tagen und elf Stunden fährt Eggeling 1500 km auf dem Rennrad.

Foto: Privat / oh

Carsten Eggeling aus der Triathlon-Abteilung des VfL Wolfsburg hat beim Race Around Austria teilgenommen, einem Langstreckenrennen über 1500 Kilometer.

Mit der Vierer-Mannschaft hatte Carsten Eggeling das Race Around Austria (RAA) bereits zwei Mal bewältigt, in diesem Jahr war der 53 Jahre alte Triathlet des VfL Wolfsburg als Solo-Rennradfahrer unterwegs. Die beeindruckende Bilanz: 1500 Kilometer, 17.000 Höhenmeter in drei Tagen, zehn Stunden und 58 Minuten.

Start- und Zielpunkt des außergewöhnlichen Nonstop-Rennens war St. Georgen im Attergau. Schlaf gab es während des gesamten Rennens kaum. Insgesamt vielleicht vier Stunden zusammen. Die anderen Teilnehmer kamen allesamt aus Österreich und kannten die Strecken besonders gut, natürlich auch die Bergpassagen.

Eggeling hatte bei seinen Trainingsfahrten im Vorfeld jede freie Minute genutzt, um vor Ort Kilometer abzuspulen. Die Berge hatten es ihm besonders angetan. Mehrfach ist er zum Beispiel den größten Berg Österreichs, den Großglockner, hoch und runtergefahren.

Umjubelter Empfang vom Navi- und Versorgungsteam

Los ging’s beim RAA zunächst mit mehreren hundert Kilometern mit einem recht flachen Profil; aber auch hier mussten Berge bis 1000 Meter Höhe bewältigt werden. Je länger das Rennen ging, desto höher wurden Anstiege: die Passhöhe Lavamünd (1.361 m), der Ort Obertilljach (1.544 m), der Iselsberg (1.201 m) und das Hochtor am Großglockner (2.504 m). Kurz vor dem Ende kamen noch die Passhöhen Dienten mit 1.290 und 1.370 m hinzu.

Überglücklich kam Eggeling als starker Vierter ins Ziel und wurde unter großem Jubel von seinem Team, den VfLern Hella Eggeling, Stephan Ehlers, Volkmar Weichert, Peter Rose und René Schaab, die ihn betreuten und navigierten, in Empfang genommen.

red

