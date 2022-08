WSV Wendschott schlägt den Primus, Mörse zu fehlerhaft

Der WSV Wendschott hat am Sonntag in der Fußball-Bezirksliga für ein dickes Ausrufezeichen gesorgt. Die Schwarz-Gelben setzten sich gegen den bisherigen Tabellenführer SV Reislingen/Neuhaus überraschend mit 5:1 durch. Aufsteiger SSV Vorsfelde II bezwang indes den SV Barnstorf, die TSG Mörse verlor nach einer starken ersten Halbzeit letztlich doch noch deutlich gegen den TSV Hillerse.

WSV Wendschott – SV Reislingen/Neuhaus 5:1 (3:1). Tore: 0:1 Spahn (14.), 1:1 Klein (37..), 2:1 Krassow (39.), 3:1 Klein (44.), 4:1 La-Pietra (57.), 5:1 Krassow (71.).

„Wir waren einmal unachtsam“, sagte Wendschotts Trainer Mohammed Rezzoug, dessen Team früh bestraft wurde. „Das war aber die einzige Reislinger Chance, wir haben uns danach direkt wieder gestrafft und die Tore zu den richtigen Zeitpunkten geschossen“, schilderte Rezzoug. In der Endphase des ersten Durchgangs drehten die Hausherren das Spiel zunächst innerhalb von drei Minuten und legten vor dem Pausenpfiff sogar noch das 3:1 nach.

„Wir hatten einen klaren Plan und haben absolut verdient gewonnen“, befand Wendschotts Coach, dessen Team das Ergebnis noch auf die 5:1 in die Höhe schraubte. Überschattet wurde der WSV-Sieg allerdings vor der Verletzung des Reislingers Morsi Barkallah, der nach dem Spiel mit einem Krankenwagen abtransportiert werden musste. „Wir wussten zu keinem Zeitpunkt, wie schlimm die Verletzung ist und wünschen Morsi einfach eine gute Besserung und alles Gute.“

SSV Vorsfelde II – SV Barnstorf 2:1 (0:0). Tore: 1:0 Mokry (50.), 1:1 Fiorillo (70.), 2:1 Aloe (76.). Rot: Agullo-Stolz (87., SSV II), N’Kossi Antonio (90.+3, SSV II).

„Die Partie war zwischenzeitlich sehr abwartend. Barnstorf hat situativ so hoch wie möglich zugestellt, um uns schon im Spielaufbau zu stören“, erklärte Vorsfeldes Coach Leon Schröder. Seine Mannschaft verteidigte kompakt und ging kurz nach Wiederanpfiff in Führung. „Das war ein bisschen glücklich, bis dahin gab es von keiner Mannschaft eine klare Aktion zum Tor“, gab Schröder zu.

Mitte des zweiten Durchgangs glichen die Gäste aus, wenig später traf Levi Aloe zum Sieg des Aufsteigers. „Der Sieg ist glücklich, aber verdient“, fasste Schröder zusammen.

TSG Mörse – TSV Hillerse 2:6 (2:1). Tore: 1:0 Lang (25./FE), 1:1 Maire (43.), 2:1 Zick (45.), 2:2 Ramme (53.), 2:3 Ehresmann (69.), 2:4 Maire (71.), 2:5, 2:6 Ramme (75., 84.).

Die Mörser führten gegen ein Topteam der Liga zur Pause mit 2:1. „Die erste Hälfte war ausgeglichen, wir haben nicht unverdient 2:1 geführt“, stellte TSG-Trainer Thomas Orth heraus. Seine Mannschaft leistete sich nach dem Seitenwechsel aber schlichtweg zu viele Fehler. „Wir sind durch brutal einfache Fehler in Kontersituationen gelaufen, die Hillerser haben es dann gut ausgespielt“, haderte Orth, dessen Team am Ende doch deutlich verlor. „Die erste Halbzeit war von uns in allen Belangen gut. Darauf können wir aufbauen“, hielt der Trainer der Gastgeber aber auch fest.

