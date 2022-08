Gefährliches Türk Gücü Helmstedt kommt zum VfB Fallersleben

Einige Teams haben bereits jetzt fünf Pflichtspiele in der noch jungen Saison absolviert und nun das sechste vor der Brust. Bei Fußball-Bezirksligist VfB Fallersleben gestaltet sich die Situation etwas anders. Nach einem Freilos im Bezirkspokal und zwei verlegten Liga-Spielen stehen die Hoffmannstädter erst bei zwei Partien – beide Male hieß der Gegner SV Gifhorn. Entsprechend willkommen ist beim VfB das Pokalspiel gegen den FC Türk Gücü Helmstedt (Bezirksliga 2) am Mittwoch (18.30 Uhr). „Dadurch, dass wir später eingestiegen sind, kommt das Spiel zu einem guten Moment“, unterstreicht Fallerslebens Trainer Lars Ebeling.

Türk Gücü Helmstedt ist beim VfB Fallersleben der Favorit

Zumal die Partie der dritten Runde für seine Elf einen Härtetest darstellt. „Wir sind nicht der Favorit“, sagt Ebeling. Die Helmstedter „haben sich gut verstärkt und wollen aufsteigen“, fügt der Coach der Hoffmannstädter an. Und die Zahlen unterstützen diese These. Türk Gücü hat in der Liga nach drei Spielen neun Punkte und ein Torverhältnis von 17:3 vorzuweisen. Schon in der Vorbereitung hatte der FC nicht eine Partie verloren. „Dabei hat er mit Kästorf auch einen Landesligisten geschlagen“, merkt Ebeling an.

Ebeling erwartet ein schnelles und interessantes Spiel

„Der Pokal ist nicht so wichtig wie die Saison in der Liga. Wir wollen uns aber gut verkaufen und sehen, wozu es reicht“, erklärt der Coach. Dass die Gäste einen spielerischen Ansatz verfolgen, ist spätestens seit der vergangenen Saison, als sie noch in Fallerslebens Staffel spielten, bekannt. Doch das gilt auch für den VfB. „Es kann ein interessantes und schnelles Spiel werden“, ist Ebeling überzeugt.

tim

