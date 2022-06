Lupo Martini Wolfsburg gewinnt den ersten Kaltstart-Test

„Für einen Quasi-Kaltstart war das schon sehr gut“, urteilte Tahar Gritli, der Teammanager des Fußball-Oberligisten Lupo Martini Wolfsburg, nach dem 3:2 (2:1)-Testsieg gegen den Oberliga-Absteiger MTV Wolfenbüttel.

Gritli vertrat beim Test auf der Sportwoche in Groß Denkte (Wolfenbüttel) das privat verhinderte Trainerduo mit Chef-Coach Giampiero Buonocore und seinem neuen Assistenten Michele Rizzi. „Wir haben erst am Mittwoch Trainingsauftakt, haben aber vor dem Spiel gegen Wolfenbüttel zwei lockere Einheiten angesetzt, damit es kein kompletter Kaltstart wird.“

Lupo Martini tritt mit jungen Talenten an

Und was Gritli gegen die Lessingstädter beobachten konnte, das gefiel ihm schon sehr gut. „Wir haben nach vorne teilweise gut kombiniert.“ Allerdings gab es defensiv ein paar Lücken. „Wir haben zu viele Chancen zugelassen.“ Das ist aber nicht sonderlich verwunderlich, schließlich standen Gritli nur etwas mehr als eine Handvoll Spieler aus dem Oberliga-Kader der letzten Saison zur Verfügung. Dazu kamen noch fünf Spieler, die gerade der Lupo-Jugend entwachsen sind und auch zwei aktuelle U19-Spieler sowie Probespieler Marius Martinowski (zuletzt MTV Gifhorn).

Mit dabei war auch Lupos Neuzugang Can Degirmenci, der von Wolfenbüttel auf die Kreuzheide gewechselt ist. Gegen seinen Ex-Club erzielte der Außenbahnspieler auch gleich sein erstes Tor im Lupo-Dress. „Das hat er gut gemacht“, lobte Teammanager Gritli.

Degirmencis Tor war das 3:2 für die Wolfsburger. Nach dem 0:1-Rückstand (24.) drehten Rocco Tuccio per Foulelfmeter (32.) und Timon Hallmann (33.) nach schöner Kombination und auf Vorlage von Tuccio binnen kürzester die Partie zu Gunsten von Lupo. Dem zwischenzeitlichen Ausgleich (48.) ließ Degirmenci dann seinen Debüt-Treffer folgen.

Auftaktgegner steht fest: Lupo Martini reist am 7. August zum MTV Gifhorn

Am Mittwoch ist also Vorbereitungsauftakt bei Lupo, und rechtzeitig zum Start in die neue Spielzeit ist auch bekannt geworden, auf wen Lupo am ersten Oberliga-Spieltag treffen wird: Am 7. August kommt es gleich zum Lokalderby, denn Lupo reist zum MTV Gifhorn.

