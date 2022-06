3:2 gegen Ehmen: Vorsfelde II ist zurück in der Bezirksliga!

Der Jubel war riesig: Der SSV Vorsfelde II steht als Meister der Kreisliga fest und geht im nächsten Jahr in der Bezirksliga an den Start.

Entscheidung gefallen: Dank des 3:2 (1:0)-Erfolgs gegen den direkten Verfolger TSV Ehmen steht die Reserve des SSV Vorsfelde einen Spieltag vor Saisonende als Meister der Fußball-Kreisliga fest. Mit nun vier Zählern Vorsprung ist den Eberstädtern die Tabellenführung nicht mehr zu nehmen.

„Endlich wieder Bezirksliga. Mehr Finale geht nicht“, musste SSV-Trainer Leon Schröder nach dem Spiel erst einmal durchatmen. Zuvor hatten beide Teams ein „sensationelles Spiel und Spektakel“ abgeliefert, so der Vorsfelder Coach. 12 gelbe Karten plus drei Platzverweise zeugen von einem intensiven Spiel, das aber dennoch fair war.

Unterstützt von jeweils zahlreichen Fans war den Mannschaften zu Beginn der Partie die Nervosität anzumerken. „Man hat den Spielern auf beiden Seiten die Angst vor möglichen Fehlern angesehen“, erkannte auch Ehmens Trainer Toni Renelli. Praktisch mit dem Halbzeitpfiff sorgte Vorsfeldes Patrick Klein per direkt verwandeltem Freistoß für die Führung der Gastgeber. „Geholfen hat sie uns aber nicht wirklich. Nach dem Seitenwechsel sind wir dann sehr nervös geworden und haben den Ehmern durch unnötige Fouls immer wieder gefährliche Standards ermöglicht“, berichtete Schröder.

Sein Gegenüber schien in der Halbzeit hingegen die richtigen Worte gefunden zu haben. „Ich habe eine ordentliche Ansage gemacht. Mit dem Wiederanpfiff haben wir ein ganz anderes Gesicht gezeigt und praktisch 35 Minuten auf das Vorsfelder Tor gespielt, aber viele Chancen liegengelassen“, berichtete Renelli. Als Knackpunkt sah der Ehmer Verantwortliche zwei Szenen: Zum einen vergab Jaron Herde, Torschütze zum Ausgleich, die große Chance zum Ehmer Führungstreffer. Zum anderen bekam Christian Brilz kurz nach dem Vorsfelder 2:1, das durch ein Eigentor entstanden war, aufgrund eines zu früh ausgeführten Freistoßes die gelb-rote Karte.

„Aber auch in Unterzahl sind wir wiedergekommen und haben nie aufgesteckt. Wir hatten dann sogar noch hochkarätige Möglichkeiten“, so Renelli. Nach dem 2:2 durch Jens Stumpp schmissen die Ehmer noch einmal alles nach vorne, kassierten nach einer Ecke dann aber das letztlich entscheidende Gegentor. Die beiden Platzverweise zum Ende hatten keinen Einfluss mehr. „Glückwunsch an Vorsfelde. Wer am Ende oben steht, hat es verdient. Wir haben speziell im zweiten Durchgang super gespielt und können stolz auf uns sein, da hatten wir den SSV fast“, zeigte sich Renelli als fairer Verlierer.

Die Gastgeber stiegen hingegen mit Abpfiff in die Feierlichkeiten ein. „Ich habe bestimmt zehn Bierduschen bekommen. Heute wird gefeiert, bis nichts mehr geht“, bekräftigte Schröder vor einer Sause bei bestem Sommerwetter. Er schob nach: „Ein großer Dank gilt unserer Dritten, die uns von außen unfassbar gepusht hat. Mehr geht nicht. Wir feiern jetzt zusammen unsere beiden Aufstiege und lassen es richtig krachen.“

Tore: 1:0 Klein (45.), 1:1 Herde (77.), 2:1 Eigentor Hawileh (82.), 2:2 Stumpp (87.), 3:2 Mohammadi (88.). Gelb-Rot: Brilz, Hawileh, Noviello (83., 90.+1, 90.+6, alle Ehmen).

Außerdem spielten:

Sport Union Wolfsburg – TSV Sülfeld 0:4 (0:1). Tore: 0:1, 0:3 Levi Aloe (45., 70.), 0:2 Miller (61.), 0:4 Haake (77.).

TSG Mörse II – TSV Wolfsburg 2:6 (1:5). Tore: 0:1, 1:2, 1:3, 1:6 Raue (8., 20., 21., 70.), 1:1 Aboud (10.), 1:4, 1:5 Zimmermann (35., 43.), 2:6 Obornik (88.).

TSV Sülfeld – TV Jahn Wolfsburg 2:2 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 Patrick Kraus (7., 60.), 1:1 Richter (52.), 1:2 Wendt (57.).

ESV Wolfsburg – TSV Heiligendorf 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Salge (45.), 1:0 Andreas Leis (90.).

Sport Union Wolfsburg – SG Kästorf/Warmenau/Brackstedt 0:5.

