Rekordjagd bei der Schwimm-Trophy des TV Jahn Wolfsburg

Wolfsburg. Wolfsburgs Kelvin Knittel landet in der Nice Surprise Trophy auf Platz 2. Pokale gab es für den TV Jahn Wolfsburg in den 4x100-Meter-Staffeln.

Zu seiner diesjährigen TV Jahn-Trophy hatte der TV Jahn Wolfsburg geladen. Die Schwimmwettkämpfe im Wolfsburger Badeland standen ganz im Zeichen der Rekordjagd.

Laut Vereinsmitteilung gab es „viele megastarke Rennen“, darüber hinaus seien zwölf Veranstaltungsrekorde geknackt worden. Die Pokale in der Staffel über 4x100 Meter Freistil mixed gingen an den gastgebenden TV Jahn (1.) und an den Berliner TSC (2.). Die Pokale über 4x100 m Lagen mixed holten sich der Berliner TSC (1.), der TV Jahn Wolfsburg (2.) sowie der Celler SC (3.).

Kelvin Knittel schwimmt auf Platz 2

Die ausgeloste Schwimmart im Finale der weiblichen Nice Surprise Trophy war Schmetterling. Leni

Poerschke (Celler SC) siegte vor Elisabeth Koal (SC Magdeburg) und Aurelia Ilona Maria Campanelli (Berliner TSC). Für das Finale der männlichen Nice Surprise Trophy wurde die Schwimmart Brust ausgelost. Kostya Vasylenko (W98 Hannover) gewann vor Kelvin Knittel (TV Jahn Wolfsburg) und Niklas Brandes (W98 Hannover).

In der Mannschaftswertung der Gastvereine um die TV Jahn-Trophy siegte die SSG Braunschweig vor W98 Hannover und dem Berliner TSC.

