Jahresrückblick: Nur zwei Niederlagen für die VfL-Frauen

Diese Bilanz liest sich hervorragend: 31 Pflichtspiele haben die Frauen des VfL Wolfsburg 2020 bestritten. Davon haben sie 27 gewonnen und nur zwei verloren – aber die taten dem Team von Trainer Stephan Lerch richtig weh. Es war das 1:4 in der Hinrunde der laufenden Bundesliga-Saison beim FC Bayern, was die Wolfsburgerinnen womöglich entscheidend ins Hintertreffen im Kampf um die deutsche Meisterschaft brachte. Und es war die 1:3-Niederlage im Finale der Champions League gegen Olympique Lyon im August.

Nur zwei Niederlagen im gesamten Kalenderjahr: Wieder mal können die VfL-Frauen eine Top-Bilanz vorweisen. Zwei Titel brachte das, sie wiederholten sowohl die Meisterschaft als auch den Sieg im DFB-Pokal. Nur der ganz große Wurf, der Sieg auf internationalem Parkett in der Königsklasse, der gelang erneut nicht. Im coronabedingt erstmals ausgetragenem Finalturnier in Spanien zogen die Wolfsburgerinnen durch Siege gegen Glasgow City (9:1) und den FC Barcelona (1:0) zwar ins Endspiel ein. Aber der Gegner war wieder mal der Seriensieger aus Lyon.

Lerch war stolz und enttäuscht sogleich

Und der behielt erneut die Oberhand. Das Tor von Nationalspielerin Alexandra Popp reichte nicht. Mit 1:3 verlor der VfL in San Sebastian. Einerseits, so erklärte Lerch hinterher, sei er „unheimlich stolz“ auf sein Team. Andererseits „ist es eine große Enttäuschung, dass wir es nicht geschafft haben, den Titel zu holen“. Zuletzt war das den Grün-Weißen 2014 geglückt. In den sechs Versuchen seitdem scheiterten sie fünfmal an Olympique, dreimal davon im Finale.

Tim Schumacher, beim VfL als Geschäftsführer für die Frauenmannschaft zuständig, erinnert sich noch gut an die Tage danach. Er war selbst beim Endspiel vor Ort. „Nach dem Finale ging es nur wenige Tage später sofort wieder mit der Bundesliga los. Das war eine sehr intensive Phase für die Mannschaft, körperlich wie mental. Aber unsere Frauen haben die Herausforderung angenommen und sind sehr gut in die Saison gestartet“, erklärt Schumacher.

Harders Abschied kam überraschend

Mit einem 3:0 gegen die SGS Essen gelang der Bundesliga-Start. Und trotz eines kleinen Umbruchs im Sommer, bei dem vor allem der kurzfristige Abgang der Weltklasse-Dänin Pernille Harder hervorzuheben ist, gaben sich die Wolfsburgerinnen in der Hinrunde nur wenig Blöße.

Schumacher jedenfalls zieht ein zufriedenes Fazit. „Die Frauen haben das in dieser Saison sehr gut gemacht. Wir sind in der Champions League und im Pokal souverän weiter. In der Bundesliga stehen wir gut da“, sagt der Geschäftsführer. Doch zweimal stolperte der VfL. Erst kassierte er Mitte Oktober in Freiburg ein 1:1 in letzter Sekunde. Dann gab es mit dem 1:4 beim Titelrivalen in München die zweite Pflichtspielniederlage 2020 im November. Sie sorgte dafür, dass der VfL mit fünf Punkten Rückstand ins neue Bundesliga-Jahr startet.

Schumacher glaubt noch an den Titel

Heißt: Die Bayern müssen schwächeln, wollen Popp und Co. ihren Titel verteidigen. Bislang machen sie nicht den Eindruck, als dass das noch passieren wird. „Aber die Saison dauert noch lange, und es ist nicht auszuschließen, dass München noch Punkte liegenlässt“, so Schumacher. „Ich weiß, dass unsere Frauen auch in 2021 alles geben werden, um ihre Ziele zu erreichen. Und München muss schließlich noch zum Rückspiel zu uns nach Wolfsburg.“

Zumindest ein Remis müssten sie in den verbleibenden zehn Partien noch liegenlassen. Dann hätte der VfL die Chance, im direkten Duell, das Anfang Mai steigen soll, punktemäßig auszugleichen.

