40 Minuten lang stand es in der Fußball-Bezirksliga (Staffel 1 A) zwischen dem VfB Fallersleben und der TSG Mörse 0:0, ein Doppelschlag des Mörser Sturmduos Dennis Pollak und Simon Krause brachte die Gäste dann allerdings auf die Siegerstraße. Die TSG setzte sich beim VfB letztlich souverän mit 4:1 (2:0) durch.

In einer ausgeglichenen Anfangsphase hatten Mörses Spielgestalter Norman Poguntke und der Fallersleber Mittelfeldspieler Lion Krizak die ersten Möglichkeiten. Beide scheiterten aber am gegnerischen Torwart. TSG-Stürmer Dennis Pollak war es dann, der eine Flanke von Davide Albanese fünf Minuten vor der Pause zur 1:0-Führung für die Gäste verwertete. Kurz zuvor hatte Pollaks Sturmpartner Simon Krause den Ball aus der Nahdistanz noch über das Tor geköpft. Besonders bitter für Fallersleben: Kurz vor dem Pausenpfiff traf Krause in Folge eines schnell ausgeführten Freistoßes dann doch – das 2:0.

Die Hausherren setzten Mörse nach Wiederanpfiff früh unter Druck, Innenverteidiger Ruwen Krebs verpasste nach im zweiten Abschnitt 60 gespielten Sekunden den Anschlusstreffer nur knapp. Sein Kopfball rauschte am linken Pfosten des TSG-Gehäuses vorbei. Mörse ließ sich vom Schwung des Gegners aber nicht lange beirren. Mit Norman Poguntke und Sören Hampel hatten zwei weitere Offensivakteure gute Chancen auf eine höhere Führung, vergaben aber.

Poguntke war es jedoch, der Mitte der zweiten Hälfte im Strafraum zu Fall gebracht wurde. David Hilsberg verwandelte den fälligen Foulelfmeter zur Vorentscheidung. Auf der Gegenseite landete ein eigentlich verunglückter Schuss von René Ponischil am Pfosten, kurz darauf belohnte sich Poguntke für seine Leistung mit dem Treffer zum 4:0. Ohne Gegentor blieb aber auch die TSG nicht, Verteidiger Robin Lang bugsierte den Ball bei einem Klärungsversuch in der Nachspielzeit ins eigene Tor.

„Ärgerlich waren die zwei Tore vor der Halbzeit. Wir haben verdient verloren, aber dabei trotzdem Moral gezeigt“, konstatierte VfB-Trainer Lars Ebeling. Mörses Coach Marco Ament stellte dagegen zufrieden fest: „Die individuelle Klasse hat den Unterschied gemacht. Wir haben in den entscheidenden Momenten die richtigen Entscheidungen getroffen.“

Tore: 0:1 Pollak (41.), 0:2 Krause (45.+2), 0:3 Hilsberg (66./FE), 0:4 N. Poguntke (85.), 1:4 Eigentor Lang (90.+3).