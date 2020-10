Dreimal hatten die Bezirksliga-Fußballer des 1. FC Wolfsburg in dieser Pflichtspielsaison schon einen 2:0-Vorsprung verspielt. Ein viertes Mal kam nun nicht dazu: Gegen den WSV Wendschott machte es die Mannschaft von Mohammed Rezzoug zwar noch einmal spannend, gewann aber mit 3:2 (2:0).

„Wir hatten mit Ilmi Mustafa einen Stürmer, der es verstanden hat, in die Box zu gehen. Er musste zweimal nur den Fuß hinhalten“, lobte Rezzoug die zwei aus seiner Sicht „hervorragend herausgespielten“ Tore seiner Mannschaft im ersten Durchgang. Der Vorbereiter hieß zweimal Rodrigue Mekpagbe. „Wir sind verdient mit dem 2:0 in die Halbzeit gegangen, haben gute Stafetten gespielt“, fand Rezzoug. Nach Wiederanpfiff drohte allerdings, die alt bekannte Problematik der Hausherren wieder aufzutreten. Jan-Lukas Elling verkürzte in Spielminute 63 auf 1:2.

„Durch den Anschlusstreffer war die Hektik bei uns wieder da“, gestand Rezzoug, aber: „Wendschott hat unsere Unsicherheit nicht ausnutzen können.“ Stattdessen sollte sich Mekpagbe nach zwei Assists nun auch die Torschützenliste eintragen. Aus 25 Metern traf er zum umjubelten 3:1. Mekpagbe war es aber auch, der zehn Minuten vor dem Ende einen Foulelfmeter für den Aufsteiger aus Wendschott verursachte. Marcel Krassow ließ sich die Chance nicht entgehen und verkürzte erneut. „Wir haben uns zusammengerissen und uns als Einheit durchgekämpft“, analysierte Rezzoug, dessen Team nichts mehr anbrennen ließ – und sein Punktekonto auf sieben Zähler hochschraubte. „Wir haben heute auch mehr Cleverness gezeigt. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft.“

Tore: 1:0, 2:0 I. Mustafa (18., 44.), 2:1 Elling (63.), 3:1 Mekpagbe (70.), 3:2 Krassow (80./FE).

Gelb-Rot: Elling (82., WSV), Jennerich (90.+6., WSV).