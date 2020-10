Nach der dürftigen Leistung beim 2:1-Derbysieg gegen den SV Reislingen-Neuhaus wollen die Landesliga-Fußballer des SSV Vorsfelde vor heimischem Publikum wieder ihr anderes, ihr spielfreudigeres Gesicht zeigen. Zu Gast ist am Sonntag die Reserve von Eintracht Braunschweig.

Sieben Punkte aus drei Spielen, damit können sie bei den Eberstädtern gut leben. Mit der Leistung aus der Vorwoche nur bedingt, wie Willi Feer betont: „Die dreckigen Spiele muss man gewinnen, und das haben wir in Reislingen getan.“ Aber, so der SSV-Trainer weiter: „Unser Spiel im Ballbesitz muss besser laufen. Wir müssen noch ruhiger aus der Abwehr heraus aufbauen.“

Der Spielaufbau ist normalerweise eine Qualität von Innenverteidiger Nico Gerloff. In Reislingen „hat er das in Ansätzen gut gemacht“, fand Feer. Damit es noch besser läuft, braucht es jedoch Bewegung in Offensive. „Genau das habe ich mit Nico und der Mannschaft auch besprochen“, so der Trainer.

Personell bleibt der SSV gebeutelt, Sonntag fehlen drei Außenspieler: Fabio Cinquino und Marvin Kawurek haben beide „einen dicken Knöchel“, so Feer. Ebenfalls nicht zur Verfügung steht Fabio Lieto. „Bei ihm streikt die Muskulatur. Sie ist immer wieder verhärtet.“

Eintracht II hat bisher ein enttäuschenden Saisonstart hingelegt. Nach zwei Niederlagen zu Beginn der Saison erkämpften sie sich zuletzt beim SSV Kästorf aber ein 1:1. Derzeit belegen die Löwenstädter nur Platz 7. „Das darf man nicht überbewerten“, findet Vorsfeldes Trainer und sagt weiter: „Von den Namen her haben sie viele gute Spieler, die jedoch noch nicht lange zusammenspielen. Manchmal braucht das ein wenig Eingewöhnungszeit.“

Den Eberstädtern spielt in die Karten, dass sie ein Heimspiel haben. Zu Hause fühlt sich der SSV bisher deutlich wohler. Am zweiten Spieltag zerlegte die Feer-Elf den MTV Isenbüttel mit 5:0. Die technisch versierte und läuferisch schnelle Mannschaft des SSV fühlt sich, wie zuletzt auch Kapitän Justin Kick meinte, „auf breiten Plätzen deutlich wohler“. Dieser Stärke ist sich auch ihr Trainer bewusst. Feer sagt: „Hier können wir unsere physischen Qualitäten besser einsetzen und kommen zu mehr Eins-gegen-eins-Situationen.“

SSV Vorsfelde – Eintracht Braunschweig II, Sonntag 14.30 Uhr, Drömlingstadion.