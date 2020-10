Es ist wieder Derbyzeit: In der Fußball-Oberliga trifft Lupo Martini Wolfsburg am Sonntag auf den MTV Gifhorn und fährt als Favorit in die Mühlenstadt. Der Anpfiff im Gifhorner GWG-Stadion erfolgt um 15 Uhr.

Der Favoritenstatus lässt sich auf die jüngste Siegesserie der Kreuzheider zurückführen. Viermal ging das Team von Trainer Giampiero Buonocore in den letzten vier Liga-Spielen als Sieger vom Platz. So punktete sich die Mannschaft aus den Niederungen des Tableaus hinauf auf Platz 3. Diese Konstanz ist es, die dem Nachbarn aus Gifhorn bis dato abgeht. Dem von Michael Spies trainierten Team glückte es bisher nicht, zweimal hintereinander zu punkten.

Dennoch sieht man sich bei Lupo nicht als Favoriten. Die Liga sei ausgeglichen, „es gibt keine Überflieger“, betont Buonocore. Und so gelte auch in dieser wie in jeder anderen Partie in dieser Staffel: „Wer mehr dafür tut, gewinnt am Ende das Spiel. Die kämpferische Leistung ist letztlich ausschlaggebend.“

Und doch ist dieses Spiel ein besonderes. Die Kontrahenten sind untereinander befreundet, teilweise sogar Arbeitskollegen. Zudem gibt es bei Lupo mittlerweile etliche Spieler mit einer MTV-Vergangenheit. Dennis Dubiel und Elvir Zverotic wechselten beispielsweise erst im vergangenen Sommer die Lager, Nireas Igbinoba ging den umgekehrten Weg. Beide Mannschaften kennen sich also in- und auswendig. Zudem ist Buonocore der grundsätzlichen Überzeugung: „Man kann eh niemanden überraschen“, da die Eigenschaften der einzelnen Oberliga-Mannschaften bekannt seien. Gifhorn sei zum Beispiel „eine Mannschaft, die als Einheit auftritt und sich nie aufgibt“.

Diesen Willen muss Lupo irgendwie brechen – nur wie? „Wir müssen unsere Aufgaben lösen, müssen die Zweikämpfe, offensiv wie defensiv, für uns entscheiden und dürfen keine Räume anbieten – auch nicht während des Spielaufbaus.“ Bisher leisteten sich die Wolfsburger zu viele leichte Fehler im Aufbauspiel und schafften es dann nicht, rechtzeitig wieder Kompaktheit herzustellen. So kassierte die Buonocore-Elf einige Gegentreffer.

Im Training wird momentan an dieser Stellschraube gedreht. „Wir müssen uns mannschaftstaktisch noch verbessern“ – und die Spieler ziehen mit. Sehr zur Freude des Trainers, der anders als in den letzten Jahren, in denen sich „die Mannschaft – auch verletzungsbedingt – quasi selbst aufgestellt hat“, jetzt mit der Qual der Wahl leben muss. „Ich kann jetzt nach Trainingsbeteiligung und auch ein wenig nach Bauchgefühl aufstellen.“

Alle Spieler sind auf einem ähnlichem Niveau, „deshalb muss auch jeder Spieler in jeder Übungseinheit an seine Grenzen gehen“, sagt Buonocore. Das sei gut für ihn, aber noch viel mehr sei das gut für das Team, so der Trainer, der von seinen Schützlingen sehen möchte, dass sie „einfach so weiter machen und sich Woche für Woche steigern“ – auch gegen die befreundeten Nachbarn aus der Mühlenstadt…