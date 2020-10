Wie Qassim Muhammadi zum furchtlosen Boxer wurde

Wenn Antonino Spatola, der Trainer des AKBC Wolfsburg, über seinen Sportler Qassim Muhammadi spricht, dann stellt er immer wieder dessen Furchtlosigkeit im Boxring heraus. Ganz gleich, ob der 21-Jährige im Sparring dem Wolfsburger Profi Patrick Wojcicki gegenübersteht oder bei Meisterschaften erfahrenen Bundesliga-Kämpfern. Muhammadi zieht nicht zurück und stellt sich der Aufgabe. Das liegt vor allem daran, weil ihm im Duell Mann-gegen-Mann ohnehin nichts mehr schrecken kann. Der talentierte Faustkämpfer hat schon viel Schlimmeres gesehen. Denn der in Afghanistan geborene Muhammadi kam vor fünf Jahren als Geflüchteter nach Deutschland und hat auf seiner mehrmonatigen Route viel schlimmere Gefahren auszuhalten.

Gleich zu Beginn des Gesprächs schiebt er vorweg, dass er über die Gründe, die ihn aus seiner Heimat wegführten, nicht sprechen möchte: „Das sind private Gründe.“ Nur so viel: „Wenn ich in Afghanistan geblieben wäre, dann hätte ich das Haus nicht mehr verlassen dürfen.“ Seine Flucht führte ihn zunächst aus Mazar Sharif in die iranische Metropole Maschhad, wo ein Onkel lebte. Drei Monate durfte er dort bleiben, dann lief sein Visum ab, und Muhammadis Aufenthalt wurde von jetzt auf gleich illegal. „Ich war dort nicht sicher, Flüchtlinge sind dort nicht anerkannt“, sagt er. Noch fünf weitere Monate, so erzählt der heute 21-Jährige, blieb er noch bei dem Onkel. Mehr und mehr reifte in ihm der Entschluss, nach Europa zu gehen. Als 16-Jähriger, ohne Papiere, die er in Maschhad ließ. „Meinen Pass mitzunehmen, wäre zu gefährlich gewesen“, sagt er.

Nicht ungefährlich war hingegen, was nun begann: In Irans Hauptstadt Teheran nahm er Kontakt auf zu einem Schleppernetzwerk. „Das sind Kriminelle“, wusste Muhammadi schon damals. Doch sie waren seine einzige Chance, seinem alten Leben zu entkommen. Er musste abwägen und entschied, dass diese Schlepper das kleinere Übel für ihn waren. Wie viel Geld er den Menschenhändlern im Laufe seiner Reise bezahlte, möchte er nicht verraten. Von anderen Geflüchteten weiß man, dass es häufig 10.000 Euro und mehr sind.

Auf der Flucht geriet sein Tross unter Beschuss

Mit 120 anderen Menschen wurde er in die Nähe der türkischen Grenze gebracht, drei Tage und Nächte versteckten sie sich, ehe das Startsignal kam. Vier oder fünf Stunden später, so genau weiß er das nicht mehr, näherte sich der Flüchtlings-Tross der türkischen Grenze mit dem Auto, der Konvoi geriet unter Beschuss. In einem anderen Wagen wurden zwei Menschen an der Schulter getroffen, der Reifen platzte. Die anderen Wagen fuhren weiter, auch der getroffene schaffte es aber zur Grenze, die der Tross schließlich zu Fuß überquerte. Schritt 1 war geschafft, Muhammadi hatte die Türkei erreicht.

Mehr als 40 Tage harrte der junge Mann dann in einem illegalen Flüchtlingslager aus, die Schlepper versorgten ihn mit neuen Papieren. Istanbul und die Hafenstadt Ismir waren die nächsten Anlaufpunkte, von dort ging es mit dem Boot weiter. „Wir waren 30, 40 Menschen in diesem Boot. Wir hatten keine Ahnung, wo es hingeht, wir sind immer in die Richtung eines kleinen Lichts gefahren.“ Die nächste Etappe war die griechische Insel Limnos in der Nordägäis und von dort ging’s weiter in die Hauptstadt Athen. Wieder gibt es Papiere, um Tickets für die Weiterfahrt zu kaufen. Die Unsicherheit, wieder zurückgeschickt zu werden, war steter Begleiter, als Muhammadi und die anderen von Schlepper zu Schlepper weitergereicht wurden.

Wirklich sicher, so erzählt er, fühlte er sich erst, als er Griechenland verließ und nach Mazedonien kam. „Vorher war alles illegal.“ Nun war er in Europa angekommen, das Ziel aber noch unklar. Bevor er in Deutschland ankam, reiste Muhammadi noch durch Serbien, Ungarn, die Slowakei und Österreich, vielleicht besser bekannt als Balkanroute.

Dem jungen Afghanen ist anzumerken, dass er nicht gerne darüber spricht. Er, der furchtlos in den Boxring und stärkeren Athleten gegenüber tritt, hätte gerne auf die Erfahrungen, die er 2015 noch als Teenager machen musste, verzichtet. „Wir alle haben damals viele schlimme Dinge erlebt und wären fast gestorben.“

Ende Oktober, kurz vor seinem 17. Geburtstag, erreicht der junge Mann Deutschland. In einer Zeit, in der zahlreiche Geflüchtete in die Bundesrepublik kamen, die Skepsis groß war und kurz nachdem Kanzlerin Angela Merkel ihren berühmten Satz „Wir schaffen das!“ prägte. Mitten in der Nacht erreichte er mit dem Bus Wolfsburg und landet am Hansaplatz.

In Wolfsburg angekommen, aber nicht am Ziel

Seine mehrmonatige Flucht vor Repressalien in der Heimat oder dem Land seines Onkels war damit vorbei. Am Ziel sah sich Muhammadi nicht. Er war nicht nach Deutschland gekommen, um einfach nur in Deutschland zu sein. Er beantragte Asyl und hatte im Blick, dass er schnell die Sprache lernen muss und besuchte nach drei Monaten einen Deutschkurs. Muhammadi stellte sich dabei sehr gut an. Die Einrichtung am Hansaplatz verließ er nach zwei Monaten und kommt mit 17 in eine Wohngruppe für Jugendliche von der Diakonie. An der Schule in Fallersleben erwirbt er im Sommer 2017, nach gut eineinhalb Jahren in Deutschland, seinen Realschulabschluss. Nicht knapp, die Zwischennote im Abschlusszeugnis bewegte sich zwischen 2 und 3. Gerade einmal zwei Ausreißer gibt es: ein nach so kurzer Zeit nachvollziehbares „Ausreichend“ in Deutsch – und eine 1 in Sport. Mit der Schule machte er nahtlos weiter und erwarb in diesem Sommer einen Abschluss als sozialpädagogischer Assistent, seit dem 1. Oktober ist er auch fest angestellt, arbeitet in der St.-Marien-Kindertagesstätte in Sülfeld.

Ob er für immer in diesem Beruf arbeiten wird? Das wird man sehen. Eines Tages, so sagt er, „kann ich mir auch vorstellen, ein afghanisches Restaurant zu eröffnen. Das Essen ist sehr beliebt.“ Privat, so sagt er selbst, ist er ein passabler Koch, was ihm aber auch wichtig ist: „Ich mag es nicht, etwas zu bekommen. Ich möchte lieber selbst etwas machen.“

Das Boxen beginnt er beim VfL, seit einem Jahr ist er beim AKBC

Nicht nur in der Schule stellte sich der junge Afghane geschickt an, auch im Boxen. Schnell zeigte sich sein Talent und die schnelle Auffassungsgabe, mit der er – ohne Vorkenntnisse aus seiner Heimat – zunächst beim VfL Wolfsburg anfing. Muhammadi, der einen sehr selbstreflektierten Eindruck macht, sah darin auch die Möglichkeit „mögliche Aggressionen unter Kontrolle zu behalten“. Beim VfL bestritt Muhammadi auch schon die ersten Amateur-Boxkämpfe. Noch einmal mehr aufgeblüht, so sagt er selbst, ist er, seit er vor gut einem Jahr zum ersten Mal beim AKBC vorstellig wurde. In die Nähe der IGS-Halle in der Suhler Straße in Westhagen war Muhammadi inzwischen gezogen, der Weg mit dem Rad zum Training bei Wind und Wetter einfacher.

Und sportlich war es offenbar die richtige Entscheidung. Chefcoach Spatola setzt sich für den Schützling ein, der mit viel Eifer bei der Sache ist und sich auch ins Vereinsleben einbringt. Muhammadi macht aktuell den Führerschein – vor allem deshalb, um die Nachwuchsathleten auch zu Turnieren und Sparrings fahren zu können. Und er treibt seine eigene sportliche Karriere voran. Elf Amateurkämpfe hat er bereits bestritten, zwei für den VfL, elf für den AKBC. Auch hier gibt sich Muhammadi, der im Federgewicht antritt, ehrgeizig: „Ich möchte gerne bei einer deutschen Meisterschaft teilnehmen. Mein Trainer plant, dass ich in der Bundesliga für einen Verein kämpfe.“

DM und Bundesliga sind die sportlichen Ziele

Die Sache mit der DM liegt nicht komplett in seinen Händen, der deutsche Boxsportverband verlangt dafür einen deutschen Pass, den er (noch) nicht hat. Alle sechs Monate wird seine Aufenthaltsgenehmigung verlängert. Für ausländische Boxer, die in Deutschland leben, sind die DM-Qualifikationen bei den Landesmeisterschaften die Endstation. Die Box-Bundesliga ist allerdings ein sehr realistisches Ziel, Muhammadi hat schon Athleten mit dieser Qualität Paroli geboten, auch wenn er sich am Ende der drei Runden noch nicht immer durchsetzen kann.

Fast täglich arbeitet der 21-Jährige beim AKBC daran, sich weiter zu verbessern. Und seinen Zielen ein Stück näher zu kommen. Muhammadi hilft, dass er im Ring nichts mehr fürchtet. Auch wenn er auf die Zeit, in der er als Teenager seine Furcht überwinden musste, nur zu gerne verzichtet hätte.