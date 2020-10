Wolfsburg Blackbirds: Noch mehr Nachwuchs im Birdcage

Seit vier Jahren läuft Baseball ziemlich erfolgreich unter dem Dach des VfB Fallersleben, die Blackbirds haben sich in die Verbandsliga, die höchste niedersächsische Spielklasse, hochgespielt. Um Wolfsburg fest auf der Baseball-Landkarte zu verankern, wissen sie bei den „Amseln“, dass sie sich breit aufstellen müssen und haben dabei natürlich auch die Nachwuchsarbeit im Blick. Und hier zeigt sich: Die Youngbirds werden flügge.

Baseball, das wird in Fallersleben ganz deutlich, ist für die Sportler nicht einfach nur ein Spiel, sondern ein Lebensgefühl – das zeigt der Verbandsligist mit außergewöhnlichen Teamfotos, Detailversessenheit oder Aktionen, um die Birdcage genannte Spielstätte weiter aufzumöbeln. Und all das schwappt auch auf den Nachwuchs über, um den sich mit Stefan Preine, Michael Hoyer und Tobias Berndt drei Trainer und Jugendkoordinator Tobias Schnitzler mit viel Engagement kümmern.

Elessar Stäritz: Baseball-Leidenschaft in der Wiege

Einer, der Baseball schon in die Wiege gelegt bekommen hat, ist Elessar Stäritz. Sein Vater Sascha hat schon für die Yahoos in der 1. Liga gespielt und die Blackbirds dann mit ins Leben gerufen. Den ersten Ball bekam Elessar schon als kleiner Junge in die Hand gedrückt. Dann fing er an, in Ehmen Fußball zu spielen, doch seit die Blackbirds eine Jugendmannschaft an den Start schicken, ist der nun 14-Jährige als Shortstop, auf einer Schlüsselposition in der Defensive, und als Pitcher mit dabei – und schaut wann immer es geht die New York Yankees in der US-Topliga MLB.

Die Familie ist ein gutes Beispiel dafür, wie einen die Faszination Baseball packen kann: Denn während des Lockdowns musste Elessar Stäritz nicht komplett auf Baseball verzichten, er übte im heimischen Garten, wo sogar ein Schlagtrainer steht. „Als sich die Blackbirds gegründet haben, war sofort klar, dass ich da auch mitmache“, sagt er. Der 14-Jährige zählt auch zu den größten Talenten, spielte schon in der Niedersachsen-Auswahl vor.

Victor Fortisnetto packt Baseball in den USA

Ein weiteres Talent ist Victor Fortisnetto. Den 15-Jährigen packte das Baseball-Fieber während eines USA-Urlaubs. Er brachte Schläger und Ball mit nach Hause. Einen Klub fand er in Wolfsburg zunächst nicht, bis die Blackbirds kamen. „Und seit dem ersten Training bin ich dabei“, sagt er.

Den großen Traum, einmal selbst wie der deutsche Profi Max Kepler in der MLB aufzulaufen, haben sie beide nicht. Aber sie können helfen, dass ihr Baseball-Gefühl sich fest in Wolfsburg verankert.

Mehr als 20 Kinder und Jugendliche trainieren regelmäßig auf dem Platz am Windmühlenberg. Die Altersspanne ist beachtlich: Die Jüngsten sind neun Jahre alt, die ältesten 16. So groß hier und da die Unterschiede bei den persönlichen Interessen sind, sie alle eint die Liebe zum Spiel. Und die Teams werden ab dem kommenden Jahr auch etwas homogener, denn die Youngbirds gehen mit einer weiteren Mannschaft in den Ligabetrieb. Nach dem Jugendteam (12 bis 15 Jahre) kommt auch ein Juniorenteam für die 16- bis 18-Jährigen, die zwischenzeitlich verloren zwischen Nachwuchs- und Erwachsenenbereich hingen.

Bohr: Mit Nachwuchs Nachhaltigkeit reinbringen

Steffen Bohr, Teamsprecher der Blackbirds, ist begeistert, was bei den Jungvögeln passiert: „Es sind immer mehr dazugekommen, nur wenige haben aufgehört. Nur so schaffen wir es, Nachhaltigkeit in den Wolfsburger Baseball zu bringen.“ Er selbst sieht für Interessierte, die sich im Vorfeld über die Homepage an den Klub wenden sollten, jetzt einen guten Zeitpunkt gekommen, um anzufangen: Die Youngbirds gehen nach den Herbstferien in die benachbarte Halle (Mittwochs, 18.30 Uhr). Bohr sagt: „Es ergibt Sinn, dort die Grundlagen zu erlernen und erste Erfahrungen zu sammeln. Dann ist man vorbereitet, wenn im Frühjahr die Saison beginnt.“ Oder anders gesagt: Wenn die Youngbirds den nächsten Schritt aus dem Nest machen wollen.