Lupo am Limit: Pokalspiel in Ramlingen am Mittwoch

Die Vorfreude auf dieses Spiel hält sich in Grenzen: Lupo Martini Wolfsburg muss am Mittwoch um 19.15 Uhr beim SV Ramlingen/Ehlershausen in der Qualifikationsrunde des NFV-Pokals der Amateure antreten. Die Betonung liegt auf „muss“, denn hätte Lupos Trainer Giampiero Buonocore eine Wahl, würde dieses Spiel zu einem anderen Zeitpunkt stattfinden.

Die Belastung ist aus Sicht von Buonocore einfach zu hoch. Verständlicherweise, denn Lupo ist im Dauereinsatz: 8 Spiele in 30 Tagen oder anders gesagt im Schnitt alle 90 Stunden eine Partie. „Das ist viel zu viel. Wir sind schließlich keine Profis!“, gibt er zu bedenken. Aus den Englischen Wochen im September sei sein Team „mit einem blauen Auge davon gekommen“ – sowohl sportlich als auch vor allem gesundheitlich. Damit das so bleibt, muss Buonocore beim Zusammensetzen seiner Startelf abwägen und „schon etwas steuern“. Am Sonntag folgt schließlich bereits das wichtige Heimspiel gegen Wolfenbüttel – die achte Partie innerhalb von knapp vier Wochen.

Lupos Kader ist in der Breite gut aufgestellt. Buonocore betont immer wieder, dass „alle Spieler Stammspieler sind“. So wird er entsprechend rotieren und einigen Akteuren eine Chance geben, sich von Anfang an „zu beweisen“. Einer von ihnen wird unter Umständen auch Neuzugang Fynn Breit sein, der bisher noch ein wenig hinter seinen Möglichkeiten zurück geblieben ist. Buonocore: „Wir erwarten uns viel von ihm.“ Aber auch Maxim Safronow oder Tim Mertens gehören zu den Kandidaten, die in die Startformation rutschen könnten.

Lupos Trainer hätte diese Woche lieber normal trainiert. Dennoch habe der Pokal, in dem fünf Siege für eine Qualifaktionen für den DFB-Pokal genügen, seinen Reiz. „Der Weg ist noch lang, aber der DFB-Pokal spielt natürlich schon eine Rolle.“ Daher werden er und sein Team auch alles in die Waagschale werfen um gegen Ramlingen als Sieger vom Platz zu gehen – so, wie am Samstag vor einer Woche. Denn da setzte sich Lupo im Oberliga-Duell vor heimischem Publikum mit 3:2 durch und wusste vor allem in der ersten Hälfte sehr zu überzeugen. Die Krux: Gewinnt Lupo, wird die Belastung nicht geringer, denn am Mittwoch, 28. Oktober, würde es dann im Pokal-Achtelfinale beim Landesligisten Krähenwinkel/Kaltenweide weitergehen – wieder eine Englische Woche.