Die Bezirksliga-Fußballer des WSV Wendschott und von Lupo Martini Wolfsburg II haben am zweiten Spieltag der Staffel 1 B ihren ersten Dreier eingefahren. Der 1. FC Wolfsburg verpasste einen weiteren Sieg derweil nur denkbar knapp.

1. FC Wolfsburg – VfL Wahrenholz 2:2 (2:0). Tore: 1:0 Wilhelm (6.), 2:0 Colombo (45.+3), 2:1 L. Koch (78.), 2:2 Schön (90.+3/HE).

Dank einer starken ersten Hälfte führten die Wolfsburger bis in die Nachspielzeit mit 2:1, ehe der VfL einen Foulelfmeter zugesprochen bekam. Patrick Schön verwandelte diesen zum 2:2-Endstand. „Es hätte zur Halbzeit 4:0 stehen müssen, unsere Chancenverwertung hat aber zu wünschen übrig gelassen“, berichtete FC-Trainer Mohammed Rezzoug.

„Die zweite Halbzeit war dann nichts mehr von uns. Das nehme ich aber auf meine Kappe, die Wechsel haben nicht gefruchtet“, gestand Rezzoug ein. Die Gäste kamen durch Lars Koch in Spielminute 78 zum Anschluss, ehe Schön den Wahrenholzern einen Punkt sicherte. „Am Ende ist es ein gerechtes Unentschieden. Wenn du 2:0 führst, musst du aber cleverer sein“, konstatierte der Wolfsburger Teamchef.

FC Brome – WSV Wendschott 0:3 (0:3). Tore: 0:1 Elling (11.), 0:2 Krassow (22.), 0:3 Bewernick (38./FE). Gelb-Rot: Schulze (FC, 68.).

„Wir sind sehr gut in die Partie gekommen“, lobte Kenny Hülsebusch, Trainer der Gäste. Jan-Lukas Elling und Marcel Krassow schossen in den ersten 22 Minuten eine 2:0-Führung für den Aufsteiger heraus. „Wir haben Brome im Aufbau frühzeitig gestört und dadurch Ballgewinne provoziert“, fuhr Hülsebusch fort. Noch vor der Pause stellt Rick Bewernick vom Elfmeterpunkt auf 3:0. „Letztendlich haben wir es souverän runtergespielt“, befand Hülsebusch, der allerdings die verletzungsbedingte Auswechselung von Francesco Spanu hinnehmen musste. Der WSV-Akteur hatte sich das Knie verdreht. Hülsebusch: „Das sah nicht gut aus.“

TSV Vordorf – Lupo Martini Wolfsburg II 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Eigentor Elbe (41.), 1:1 Scheil (55./FE), 1:2 Cheikho (79.).

Nach vier Niederlagen im Pokal und einem 0:2 zum Ligaauftakt beim 1. FC Wolfsburg hat die Reserve von Lupo Martini nun ein erstes Erfolgserlebnis in dieser Saison eingefahren. „Wir haben leidenschaftlich gekämpft. Nachdem wir zuvor in fünf Spielen nur ein Tor geschossen hatten, war der Sieg extrem wichtig für den Kopf“, sagte ein erleichterter Lupo-Trainer Babis Cirousse, dessen Team den Siegtreffer in der Schlussphase erzielte. „Wir haben genau zum richtigen Zeitpunkt hochgeschoben“, beschrieb Cirousse diese „Pressing-Situation“ – die Husam Cheikho nach dem Ballgewinn zum umjubelten 2:1 für die Gäste abschloss. Cirousse: „Das Spiel hätte 5:5 ausgehen können. Wir waren zwar der glückliche Sieger, er war aber trotzdem nicht unverdient.“