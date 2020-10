Es wird Zeit, aus den Fehlern zu lernen: Die U23-Fußballer des VfL Wolfsburg empfangen am Samstag (13 Uhr) zum Nachbarschaftsduell in der Fußball-Regionalliga Hannover 96 II im AOK-Stadion. Vor allem in der Tabelle liegen die beiden Klubs aktuell dicht beieinander.

Bei einem Heimsieg würden die Grün-Weißen die „Roten“ nicht nur überholen, sondern auch nicht Gefahr laufen, den Anschluss zur Tabellenspitze gänzlich zu verlieren. Aufgrund der hat die U23 bereits vier Punkte Rückstand auf Platz 1. „Wir haben zuletzt viel Lehrgeld bezahlt und müssen uns schleunigst steigern“, fordert Trainer Henning Bürger.

Bürger predigt Zielstrebigkeit im Offensivspiel

Woche für Woche weist er mantraartig auf die fehlende Zielstrebigkeit im Angriffsspiel hin. Oft treten die Wolfsburger zwar dominant auf, aber dann fehlt der richtige Plan, wie sie sich vor das gegnerische Tor kombinieren sollen. Dabei war es in den vergangenen Jahren eine große Stärke des Teams, sich hinter die gegnerische Abwehrkette zu spielen und die Stürmer mit Flanken zu füttern. Bürger stellt sich jedoch vor sein Team und begründet das mit der mangelnden Erfahrung beim einmal mehr neuformierten VfL II. „Das sind alles sehr talentierte Jungs. Allerdings spielt der Großteil gerade einmal sein sechstes Spiel im Herrenbereich. Sie sammeln von Spiel zu Spiel eine Menge Erfahrungen“, so Bürger.

In der Partie in Havelse kassierten die Wolfsburger zu Beginn beider Halbzeiten ein frühes Gegentor. Dabei ärgerte ihren Coach vor allem der Treffer in der zweiten Spielminute, den der TSV per Strafstoß erzielte. „Das war schon der dritte Gegentreffer per Elfmeter. Ein langes Bein im Strafraum nimmt jeder Regionalliga-Stürmer dankend an. Das müssen wir abstellen“, so Bürger deutlich.

Hoffnung ruht auf Rückkehrer Iredale

Die Hoffnung auf mehr Zug zum Tor ruht indes auf den Schultern John Iredales. Der Australier, der lange verletzt war, bekam unter der Woche erneut eine Verschnaufpause, dürfte aber gegen Hannover ins Team zurückkehren. Ob mit Tim Siersleben und Omar Marmoush erneut zwei Akteure aus dem Profikader zur U23 abgestellt werden, ist trotz der Länderspielpause in der Bundesliga noch unklar. Bürger sagt aber: „Wir befinden uns in dauerhaftem Austausch mit dem Trainerteam der Profis.“

In jedem Fall zurückkehren wird Soufiane Messeguem. Beim 3:1-Sieg der U20-Nationalmannschaft gegen die Schweiz kam der Mittelfeldakteur 45 Minuten zum Einsatz. Unklar ist noch, wann Anselmo Garcia McNulty wieder einsatzfähig ist. Den U19-Innenverteidiger, der schon für Havelse eingeplant war, plagt eine Rückenprellung.

VfL Wolfsburg II – Hannover 96 II Samstag, 13 Uhr, AOK-Stadion.