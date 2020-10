SSV: Reaktion beim Heimauftakt?

Bringt der SSV diesmal seine Klasse auf den Rasen? Die Fußballer des SSV Vorsfelde empfangen am Sonntag den MTV Isenbüttel zum ersten Heimspiel der Landesliga-Saison 2020/21. Nach dem enttäuschenden 1:1 zum Saisonauftakt beim FSV Schöningen hofft SSV-Trainer Willi Feer, dass sein Team diesmal an die Leistungen aus der Vorbereitung anknöpfen kann. „Wir müssen uns fußballerisch, aber auch von der Grundeinstellung, wieder steigern. Wenn wir so auftreten wie zuvor in Testspielen und im Bezirkspokal werden die Ergebnisse von alleine kommen“, sagt Feer.

Unter der Woche fand der SSV-Coach „eine sehr selbstkritische Mannschaft“ vor. „Klar wussten alle, dass es kein guter Auftritt von uns war. Aber die Mannschaft ist wirklich lernwillig und saugt alles auf. Jeder ist bereit, seine Leistung abzurufen“, lobt Feer die Einstellung. Zudem sei es wichtig, dass nicht nach nur einem schwachen Spiel gleich alles über den Haufen geworfen werde. „Vielleicht haben wir zu viel gewollt. Wir dürfen nicht verkrampfen, müssen die Lockerheit bewahren“, betont der Vorsfelder Trainer. Ein Trio steht Vorsfelde wohl nicht zur Verfügung Er muss am Sonntag gegen Isenbüttel voraussichtlich auf drei Schlüsselspieler verzichten. Bei Kapitän Michel Haberecht wird es noch einige Zeit dauern, bis er seinen Bänderriss auskuriert hat. Ebenfalls fehlen wird Abdelhakim Jedli, der „in circa zwei Wochen“ wieder ins Training einsteigen kann, so Feer. Fraglich ist noch der Einsatz von Ex-Profi Kevin Scheidhauer. „Kevin macht aktuell eine berufliche Umschulung in Leipzig. Bei ihm wissen wir erst am Freitag, ob er dabei sein kann“, so Vorsfeldes Coach. Marvin Kawurek und Fabio Lieto sind indes wieder genesen und werden am Sonntag ins Aufgebot zurückkehren. Im Vergleich zu den Eberstädtern, die in dieser Saison allerdings zu den heißesten Anwärtern auf den Titel gelten, hat Gegner Isenbüttel einen wesentlich schlechteren Start hingelegt. Der MTV unterlag deutlich mit 1:5 gegen den SSV Kästorf. Vorsfelde ist sich seiner Favoritenrolle zwar bewusst, will den Gegner aber nicht unterschätzen. „Im vergangenen Jahr war’s ein knappes 2:1, zudem wird Isenbüttel sicherlich auf Wiedergutmachung aus sein. Das macht eine Mannschaft immer besonders gefährlich“, warnt Feer. Feer warnt vor Isenbüttels Torjäger Amin Auf einen MTV-Angreifer werden sie besonders achten. „Petrus Amin kann alleine eine ganze Abwehr beschäftigen“, so Feer über Angreifer mit Regionalliga-Erfahrung aus Zeiten bei Lupo Martini und bei der Reserve des VfL. Die Kästorfer hatte der MTV hoch angelaufen, ob das auch das Isenbütteler Rezept gegen Vorsfelde sein wird, bleibt abzuwarten. Feer sagt: „Ich bin kein Hellseher. Deshalb haben wir als Trainerteam die Mannschaft auf alles vorbereitet.“ SSV Vorsfelde – MTV Isenbüttel Sonntag, 14.30 Uhr.