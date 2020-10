Coach Henning Bürger und der VfL Wolfsburg II kassierten in der Fußball-Regionalliga beim TSV Havelse eine verdiente 1:3-Niederlage.

VfL II verliert das Spitzenspiel in Havelse

Weil die U23 des VfL zu Beginn beider Halbzeiten nicht wach war, gab’s am Mittwochabend im Spitzenspiel die zweite Niederlage in Folge. Nach dem 1:2 in der Fußball-Regionalliga beim SSV Jeddeloh unterlag die Mannschaft von Trainer Henning Bürger verdientermaßen beim neuen Tabellenführer TSV Havelse mit 1:3 (1:1).

Der VfL II überraschte mit seiner Startelf, in der Profi Omar Marmoush sein Comeback für die U23 gab, aber in der mit Toptorjäger John Iredale (Belastungssteuerung) sowie den Nachwuchs-Nationalspielern Marcel Beifus und Soufiane Messeguem auch wichtige Säulen fehlten. Böser VfL-II-Start nach Edwards’ Foul Und so erwischten die personell veränderten Wolfsburger einen ganz bösen Start in die Partie: Michael Edwards traf Leon Damer im eigenen Strafraum unglücklich – Schiedsrichter Christopher Horn zeigte auf den Punkt, und Deniz Cicek ließ sich diese Chance gegen Keeper Sebastian Mellack nicht entgehen. Der VfL II fing sich aber schnell und antwortete: Davide Itters Flanke verlängerte Niklas Tasky ins eigene Netz, aber auch Wolfsburgs Moses Otuali wäre zur Stelle gewesen. Insgesamt zeigten beide Teams in Durchgang 1 ein Regionalliga-Spiel auf hohem Niveau, in dem Großchancen aber Mangelware blieben. Mellack war nach einer guten halben Stunde gefordert, als er Damer frei vor sich hatte, aber zur Ecke klären konnte. Marmoush hat das 2:1 auf dem Fuß, dann fällt das 1:2 Direkt nach der Halbzeit hätte Marmoush den VfL dann in Führung bringen können, doch er verzog frei vor Havelses Keeper. Dann waren die Gäste aber wieder zu schläfrig: Wieder tauchte Damer vor Mellack auf, dieses Mal ließ er sich die Chance aber nicht nehmen – 2:1 für den Gastgeber. In der Folge legte sich der VfL II nochmal ins Zeug, aber erspielte sich wenige zwingende Chancen. Die Havelser waren dagegen immer wieder gefährlich, doch Mellack hielt die Grün-Weißen mit guten Paraden im Spiel. Ausgerechnet der Torhüter spielte bei der entscheidenden Szene kurz vor Schluss eine unglückliche Rolle, als er sich in der 88. Minute nach einem eher harmlosen Damer-Schuss den Ball irgendwie selbst ins Tor legte. Jetzt wartet das Nachbarschaftsduell mit 96 II Die U23 muss diese zwei Niederlagen nun schnell aus den Kleidern schütteln. Am Samstag wartet im AOK-Stadion das Duell mit Hannover 96 II, einem direkten Konkurrenten im Kampf um den Einzug in die Meisterrunde. Spiel kompakt: TSV: Quint – Schleef, Foelster, Tasky, Teichgräber – Plume, Meien, Cicek (76. Langfeld) – Damer (90.+3 Meier), Jaeschke (82. Lakenmacher), Schumacher (86. Rufidis). VfL II: Mellack – Edwards, Klamt, Siersleben – Bird (79. Abifade), Kayo, Marx, Otuali, Itter – Pohlmann (71. Berger), Marmoush. Tore: 1:0 Cicek (2./Foulelfmeter), 1:1 Tasky (9./ET), 2:1 Damer (48.), 3:1 Mellack (88./ET). Gelb: Foelster / Edwards, Siersleben, Kayo, Marx. Schiedsrichter: Christopher Horn.