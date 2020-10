Sieg ohne Top-Spielerin: Die Frauen des MTV Hattorf trafen in ihrer Auswärtspartie der Tischtennis-Verbandsliga auf den TTV Geismar, den sie mit 7:5 besiegten. Dabei hatten die Hattorferinnen sogar auf ihre Kapitänin Jennifer Mulgrew verzichten müssen.

„Es war bekannt, dass ich aus privaten Gründen fehle. Ich bin aber total stolz auf die Mädels, dass sie auch ohne meine Hilfe erfolgreich waren“, erklärt Mulgrew. „Eigentlich wollten wir das Spiel verlegen, aber das kam trotz einiger Diskussionen nicht zustande. Vor der Fahrt war die Stimmung deshalb nicht sehr optimistisch.“

Die Position der Führungsspielerin wurde erstmals von Kim Roland übernommen, die diese Aufgabe sehr gut ausgefüllt habe, wie Mulgrew berichtete. Nicole Bartkowski rückte ins obere Paarkreuz, während das untere durch Lara und ihre Mutter Karin Roland komplettiert wurde. „Ich war die ganze Zeit per Liveticker zugeschaltet, und es waren einige enge Kisten dabei“, erzählt Mulgrew.

Hattorf ging in der ersten Einzelrunde in Führung

Die „engen Kisten“ ereigneten sich gleich zu Beginn der Partie. Sowohl Kim Roland als auch Bartkowski und Karin Roland mussten in ihren jeweiligen Erstrunden-Duellen in den fünften und entscheidenden Satz. Dort gelang es allen drei Hattorferinnen, die Oberhand zu behalten und die Zähler für ihr Team zu holen. Lara Roland machte es sich einfacher und setzte sich nach drei Sätzen souverän gegen Karolin Oetken durch, was den MTV-Quartett zu einem 4:0-Vorsprung verhalf.

In der zweiten Einzelrunde legten die Gastgeberinnen einen Zahn zu und schlossen in den folgenden drei Einzeln auf 3:4 auf. Doch danach nutzte Karin Roland all ihre Erfahrung und Willensstärke im fünften Durchgang, wodurch der MTV seine Spielführung behielt. Für den Mannschaftssieg fehlten nur noch zwei Punkte, die in der Folge von Kim Roland und Bartkowski sicher erspielt wurden.

Trotz der zwei Fünfsatzniederlagen von Lara und Karin Roland war die Stimmung des MTV-Quartetts nach diesem für sie unerwarteten Erfolg gelöst.

Punkte MTV Hattorf: Kim Roland, (2), Bartkowski (2), Lara Roland, Karin Roland (2).