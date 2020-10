„Lasst uns unser Stadion wieder zu einer Festung machen!“, schwor Kapitän Marius Sauß sein Team im obligatorischen Kreis vor dem Anpfiff ein – und seine Mannschaft folgte diesem Aufruf. Mit 3:2 (3:0) bezwang der Fußball-Oberligist den SV Ramlingen/Ehlershausen und konnte so auch das zweite Heimspiel für sich entscheiden.

In einer zerfahrenen Anfangsphase hatte Lupo ein wenig Glück, dass die Gäste nicht in Führung gegangen sind. Die Chance war da, aber der starke Rechtsverteidiger Dennis Jungk, der nach langer Verletzungspause ein hervorragendes Startelf-Comeback ablieferte, bügelte einen groben Schnitzer in der Abwehr mit einer sensationellen Grätsche wieder aus.

Nach gut 15 Minuten bekamen die Platzherren das Geschehen aber besser in den Griff. „Wir waren am Anfang zu weit von den Gegnern weg. Das haben wir dann korrigiert, und dann lief es auch besser“, meinte Lupos Trainer Giampiero Buonocore. Folgerichtig sprang daher auch die Führung heraus. Elvir Zverotic verwandelte einen an ihm verschuldeten Strafstoß zum 1:0 (23.).

Lupo blieb auf dem Gas. Mit dem schnellen Umschaltspiel hatte Ramlingen große Mühe. Das 2:0 durch Rocco Tuccio war nicht nur sehenswert, es war zu der Phase des Spiels auch verdient, denn Lupo war die bessere Mannschaft – und torhungrig. Ein vom starken Innenverteidiger Sean Redemann mustergültig eingeleiteter Konter über Geburtstagskind Andrea Rizzo führte zum dritten Treffer für das Team von der Kreuzheide. Rizzos butterweiche Flanke landete punktgenau auf dem Kopf von Timon Hallmann. Genau diese Situationen hatte Buonocore im Abschlusstraining üben lassen. Da klappte es nicht so gut.

3:0 zur Pause – das war ein Statement gegen den starken Aufsteiger aus Ramlingen. Doch Buonocore warnte seine Spieler davor, dass die Gäste mit viel Wut im Bauch und neuem Schwung von der Bank kommen werden. So trat es auch ein. Es hätte entspannter verlaufen können, wenn Lupo das vierte Tor gemacht hätte. „Wir haben den Gegner aber am Leben gelassen“, kritisierte der Trainer. So wurde es in der Schlussphase noch einmal eng, Ramlingen kam auf 2:3 heran. Doch dann war Schluss. Buonocore: „Der Sieg war verdient.“

Lupo: Sauß – Jungk (58. Ebot-Etchi), Hajdari, Redemann, Taric – Dubiel – Konieczny (62. Safronow), Tuccio (71. Mertens) – Zverotic (58. Chamorro), Hallmann, Rizzo.

Tore: 1:0 Zverotic (23./FE), 2:0 Tuccio (27.), 3:0 Hallmann (39.), 3:1 Engelbrecht (81.), Jordan (90.+2).