Olympiasieger Wieneke erinnert sich: „Mein Nobody-Moment“

Frank Wieneke hat deutsche Judo-Geschichte geschrieben. Als Athlet holte der heute 58-Jährige 1984 in Los Angeles überraschend Olympia-Gold, vier Jahre später bei Qlympia in Seoul reichte es für Wieneke zur Silbermedaille. 2008 führte der frühere Spitzen-Judoka des VfL Wolfsburg als Bundestrainer Ole Bischof in Peking zum Olympia-Triumph. Wolfsburg hat Wieneke längst den Rücken gekehrt. Seit 1985 lebt der zweifache Familienvater bereits im Rheinland. Als Referent an der Kölner Trainerakademie des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) koordiniert Wieneke den Ablauf der Trainerausbildung bis zum A-Level in verschiedenen Einzel-, Mannschafts- und Ballsportarten.

Auch als Trainer feierte Frank Wieneke einen Olympiasieg. 2008 holte Ole Bischof in Peking die Goldmedaille. Foto: imago

Herr Wieneke, was genau machen Sie heute beruflich?

Ich habe nach den Olympischen Spielen 2008 in Peking aufgehört, als Judo-Bundestrainer zu arbeiten. Seit dem 1. Januar 2009 habe ich einen Vertrag bei der Trainerakademie des Deutschen Olympischen Sportbundes in Köln. Ich arbeite in der Trainer-Aus- und Weiterbildung. Man kann hier in einem dreijährigen Studium die höchste Lizenzstufe erreiche. Ich bin Studiengangsleiter, also wie ein Klassenlehrer, der die Trainer-Studenten am Anfang empfängt und sie durch die gesamten drei Jahre begleitet und ihnen das komplette Studium organisiert.

Welche Trainer haben Sie bislang durchs Studium begleitet? Nennen Sie doch mal ein paar Namen.

Da waren viele. Zum Beispiel Ronny Ackermann, der Trainer des Nordischen Kombinierers Eric Frenzel. Da wären auch Jenny Wolf, Vize-Olympiasiegerin im Eisschnelllauf, und Katrin Wagner-Augustin, viermalige Olympiasiegerin im Kanurennsport. Oder Boris Obergföll, der beste Speerwurf-Trainer, den es wohl zurzeit gibt, bis hin zu vielen Bundestrainern und Sportdirektoren. Wir arbeiten hier mit den besten Trainern aus Deutschland zusammen, auch aus Ballsportarten. Für die Spitzenverbände – außer im Fußball, die machen ihre Ausbildung in Hennef selbst – sind wir die Endstation einer Trainerausbildung. Wer bei uns studieren will, der muss von seinem Verband empfohlen worden sein. Davon werden jedes Jahr 30 Trainer ausgesucht, die bei uns drei Jahre lang studieren dürfen. Derzeit haben wir vier Studiengänge, also 120 Spitzentrainer, die wir durch die drei Jahre führen.

Haben Sie noch Kontakt nach Wolfsburg?

Nur noch bedingt. Zu ein paar Leuten, zum Beispiel zu Klaus Glahn, habe ich noch Kontakt, ab und zu trifft man sich, aber ansonsten bin ich nie mehr in Wolfsburg gewesen. Ich habe zwar zehn Jahre für den VfL in der Bundesliga gekämpft, habe mit Wolfsburg aber nichts mehr zu tun. Ich bin dem VfL aber immer treu geblieben, ich habe nie für einen anderen Bundesliga-Verein gekämpft. Ich habe die Hoch-Zeit des Judos in Wolfsburg erlebt, bin mehrmals deutscher Meister und Europapokalsieger geworden.

Können Sie sich noch daran erinnern, wie es dazu kam, dass Wolfsburg damals zur Judo-Hochburg wurde?

Klar, 1980 oder 1981 fing es an. In Wolfsburg gab es damals die beste Profitruppe, weil es im VW-Werk Sportlerstellen gab. Die Athleten haben den halben Tag im Werk gearbeitet und wurden für den Rest des Tages freigestellt und konnten zweimal trainieren. Das hat zu der damaligen Zeit eine Menge ausgemacht. Darum waren wir damals mit Rüsselsheim und Großhadern der stärkste Verein in Deutschland.

Doch irgendwann endete die erfolgreiche Judo-Ära im VfL...

Ja, und das war sehr enttäuschend. VW hat die Förderung eingestellt und das ganze Geld in den Fußball geschossen. Ich bin heute noch traurig, dass das so passiert ist. Eine kleine Stadt wie Wolfsburg ist dann einfach zu klein, um aus den Vereinen heraus eine leistungsstarke Truppe aufzubauen.

Wie würden Sie rückblickend den Charakter des Spitzensportlers Frank Wieneke beschreiben?

Im Nachhinein kann ich sagen, dass ich ein Typ bin, der für seinen Erfolg, aber auch für seine Niederlagen allein verantwortlich sein wollte. Und es ist meine Charaktereigenschaft, dass ich nicht meinen Misserfolg anderen zuschustere, was man ja gerne mal tut, wenn man Sportler in einer Mannschaft ist. Wenn es um Leistungssport geht, bin ich glücklich darüber, dass ich mich für eine Individualsportart entschieden habe.

Wie gut können Sie sich noch an den Tag ihres Olympiasiegs im Sommer 1984 erinnern? Sie waren krasser Außenseiter gegen den Engländer Neil Adams, der damals als weltbester Judoka galt. Und dann brachten Sie ihn nach fünf Minuten mit einem Schulterwurf auf die Matte.

Es war wie in einem dieser Rocky-Filme der damaligen Zeit. Es war mein Nobody-Moment. Da kommt einer aus dem Nichts, dem traut man nichts zu. Aber der bekommt die Chance, etwas ganz Großes zu erreichen. So war es auch bei mir. Ich wusste genau: Wenn ich nach fünf Minuten noch ohne Wertung gegen mich auf der Matte stehe, dann besiege ich Neil Adams in den letzten zwei Minuten. Er war der bessere Judoka, aber nicht an diesem Tag. Ich weiß nicht, ob ich einen Tag vorher oder einen Tag danach auch gewonnen hätte.

Was meinen Sie damit?

Ich war einfach auf diesen Tag fokussiert. Das war nicht bei allen Sportlern der Fall. Schließlich waren wir in den USA, in Kalifornien, in Los Angeles. Viele haben schnell vergessen, warum sie angereist waren. Die sind lieber nach Hollywood gefahren, nach Venice Beach. Ich habe mir gesagt: Wieneke, du bist hier, um Olympische Spiele zu kämpfen. Ich habe das Olympische Dorf bis zu meinem Finale nicht verlassen. Ich habe trainiert, gegessen, geschlafen und wieder alles von vorne. Vielleicht war das entscheidend.