Roy Präger am 23. Mai 2009: „Weißt du noch, vor zwölf Jahren?“

Die schönsten Geschichten schreibt der Sport – zumindest sprichwörtlich. Und Sport ohne Vereine, das ist einfach undenkbar – ebenso wie die Sportlandschaft in Wolfsburg ohne den VfL. Den im Jahr 1945 gegründeten Verein für Leibesübungen, dem die Wolfsburger Nachrichten an dieser Stelle zum 75-jährigen Bestehen herzlich gratulieren und ihn mal kurzerhand zum „Verein für Legenden“ umbenennen möchten.

Mit der Schale in der Hand: VfL-Kapitän Josué und Meistermacher Felix Magath zu Beginn des Autokorsos. Foto: Helge Landmann

Legenden sind zum einen eben auch Geschichten. Legenden sind zum anderen aber auch Personen – an dieser Stelle natürlich Sportler –, die aufgrund ihrer Leistungen einen besonderen Status erreicht haben. Ja, Frank Wieneke ist so eine Legende im Wolfsburger Verein für Legenden. Judo-Olympiasieger 1984 in Los Angeles als Aktiver, Trainer von Judo-Olympiasieger Ole Bischof 2008 in Peking: Der einstige Halbmittelgewichts-Kämpfer des VfL hat auf und neben der Matte für Furore gesorgt.

Unvergessene Bilder

Na klar, auch eine Hildegard Falck darf in der VfL-Saga nicht fehlen. Ihr Triumph 2008 bei den Olympischen Spielen 1972 in München im 800-Meter-Lauf bleibt unvergessen, wird für immer ein Stück der Wolfsburger Stadtgeschichte bleiben. Die heute 71-Jährige löste eine große Euphorie in der Volkswagenstadt aus, die Schwarz-Weiß-Bilder vom Autokorso sind noch ebenso frisch wie die Erinnerungen.

Die schönsten Geschichten schreibt eben der Sport, in Wolfsburg meistens in Grün-Weiß. Dazu zählen natürlich auch die Erfolge der VfL-Fußballer, auch wenn sie zu ihrer Blütezeit längst unter dem Dach der Fußball-GmbH angesiedelt waren.

Sie haben Geschichte geschrieben, Geschichten geliefert. Mit dem spektakulären 5:4-Sieg gegen den FSV Mainz 05 am 11. Juni 1997 im altehrwürdigen Stadion am Elsterweg, mit dem der Aufstieg in die 1. Bundesliga perfekt gemacht wurde – dank eines Doppelpacks von Roy Präger, der im „Spiel seines Lebens“ zudem noch zwei Elfmeter herausholte.

Es war die Einleitung einer Erfolgsgeschichte, die am 23. Mai 2009 ihren Höhepunkt erfahren sollte – und mir persönlich einen ganz besonderen Moment bescherte. 5:1 gegen Werder Bremen, der VfL ist deutscher Meister, um 17.47 Uhr streckt Kapitän Josué die Meisterschale in den Wolfsburger Abendhimmel. Es sind Bilder, die um die Welt gingen, die ich am Fernsehen mit verfolgt hatte, ehe ich mich auf den Weg in die Innenstadt machte, um dort die Legenden zu feiern: Grafite, Dzeko, Misimovic und Co.

Meine Frau und ich bezogen Station an der Rothenfelder Straße, Ecke Friedrich-Ebert-Straße, säumten dort mit tausenden Menschen die Straßen, warteten auf den Autokorso samt Meisterschale, der von der Volkswagen-Arena nur langsam seinen Weg machte. Und dann kam Roy Präger die Straße entlang geschlendert. Nicht im Auto, sondern zu Fuß. Der kleine Blondschopf entdeckte mich am Straßenrand, nahm mich in den Arm, drehte sich um und zeigte zurück in Richtung altes VfL-Stadion. „Jens, weißt du noch: Vor zwölf Jahren, da hinten auf der Wiese…“

Ich bekam eine Gänsehaut: Denn sofort hatte ich die Bilder wieder vor Augen. Von den 90 verrückten Minuten gegen Mainz, den Moment, als Betreuer Wolfgang Schoenke Trainer Willi Reimann förmlich in den „Himmel“ hob. Ich hörte innerlich die Gesänge von den Feierlichkeiten auf der von Roy Präger angesprochenen Wiese, wo der Bundesliga-Aufstieg zünftig mit den Fans gefeiert wurde. Und ich erinnerte mich, wie es danach im Holiday Inn weiterging, wo die Mannschaft ihre Aufstiegsparty mit Pauken und Trompeten zelebrierte, angeführt von Holger Ballwanz. Und ich sah für einen kurzen Moment noch einmal die müden Augen der Spieler, als sie am nächsten Tag an der Bühne vor dem Rathaus empfangen wurden.

Viele (Vereins-)Helden

Der Sport schreibt wirklich die schönsten Geschichten. Und der Sport lebt eben auch von diesen Geschichten. Aber eines darf man hierbei nie vergessen: Diese Legenden wären ohne ihre Vereine nie zu solchen Legenden geworden. Ohne die vielen (Vereins-)Helden, die im Hintergrund, oftmals „nur“ ehrenamtlich, seit Jahrzehnten für ihren Sport da sind und einfach Unglaubliches leisten. Sie sorgen dafür, dass der Sport mit seinen Vereinen lebt – und das nicht nur beim VfL Wolfsburg!