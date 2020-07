Reis: Ex-Kickbox-Weltmeister vor Rückkehr in den Boxring

Der Wolfsburger Profiboxer Artur Reis (links) kämpft am 29. August in Braunlage bei einer Veranstaltung des langjährigen Cruisergewichts-Weltmeisters Marco Huck das nächste Mal.

Wolfsburg. Der Wolfsburger Profiboxer Artur Reis wird am 29. August in Braunlage bei Marco Hucks nächster Veranstaltung seinen fünften Kampf bestreiten.

Sportlich gesehen war es bisher ein ganz bitteres Jahr für Artur Reis. Gleich zu Jahresbeginn hätte der Wolfsburger Profiboxer eigentlich schon in den Ring steigen sollen, doch dann sorgte die Verletzung von Hauptkämpfer Marco Huck für die Absage der Großveranstaltung in Hannover, für die auch der ehemalige Kickbox-Weltmeister vorgesehen war. Dann kam Corona und brachte den Sport komplett zum Erliegen. „Ich habe die Zeit aber genutzt, um mein Haus fertigzustellen“, sagt der 27-Jährige schmunzelnd. Nun will der „Häuslebauer“ aber endlich wieder im Ring für Furore sorgen. Sein persönlicher Neustart ist nun festgesetzt und für den 29. August in Braunlage geplant.

