Wolfsburgs Saisonabbruch-Befürworter liegen noch vorn

Wie soll es weitergehen mit dem wegen Corona ausgesetzten Spielbetrieb im Niedersächsischen Fußball-Verband (NFV)? In die Frage kommt am Mittwoch Bewegung. Bis dahin sollen alle 33 Mitgliedskreise dem NFV ihr Stimmungsbild vorgelegt haben. Wolfsburgs Kreis-Vorsitzender Stefan Pinelli gab am Dienstag einen ersten Überblick auf Anfrage unserer Zeitung: Demnach lag die Zahl der Abbruch-Befürworter vor den aber aufholenden Wiederaufnahme-Unterstützern.

Wolfsburgs Fußballkreis-Chef Stefan Pinelli. Foto: Archiv

„Ich habe schon relativ viele Rückmeldungen bekommen“, berichtete Pinelli von der Resonanz auf die Umfrage unter den 30 Wolfsburger Vereinen. Bis Montagabend habe sich das Bild abgezeichnet gehabt, dass die meisten Klubs die ausgesetzte Saison nicht wiederaufnehmen wollen. Doch am Dienstag seien immer mehr Rückmeldungen eingegangen, die den von Pinelli und seinen Vorstandskollegen präferierten Vorschlag unterstützten. Der sieht vor, die Saison vom 1. September an weiterzuführen, sie bis zum 30. Juni 2021 abzuschließen und die Spielzeit 2020/2021 ausfallen zu lassen. Einige Antworten standen aber noch aus. Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung Ich willige ein, dass mich die BZV Medienhaus GmbH regelmäßig per E-Mail über Medienangebote (Digital und Print), Gewinnspiele, Leserreisen, Treueangebote, Meinungsumfragen, Veranstaltungen sowie Angebote aus dem Online-Shop per E-Mail informiert. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail, durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks, widerrufen.



Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Corona in Artikel Opt-In-Text * Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de Egal, ob das Umfrageergebnis am Ende eine Mehrheit für die Wunschvorstellung des Wolfsburger Kreisvorstands bringe oder nicht: „Ich werde das Meinungsbild am frühen Mittwochnachmittag in schriftlicher Form sachlich, kurz, prägnant und 1:1 an den NFV weitergeben“, betont Pinelli. Eines ist ihm wichtig zu erklären: Offene Fragen wie Wechselfristen und Altersklassen-Einteilungen in der Jugend, die sich im Falle einer Entscheidung für die Wiederaufnahme der ruhenden Saison ergäben, werde der NFV dann rechtzeitig klären. Dass es dafür zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Regelung gebe, dürfe nicht als Ausschlusskriterium für eine Fortsetzung angesehen werden. Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen. Dass es – wie anfangs der Eindruck erweckt und wohl auch vom NFV erhofft wurde – bereits am Mittwoch einen endgültigen Beschluss gibt, ist mittlerweile auch wegen des Gegenwinds fast ausgeschlossen. „Ich denke nicht, dass es in den nächsten ein, zwei Tagen eine Entscheidung durch den NFV gibt“, sagt Pinelli. Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick Nach Informationen unserer Zeitung will das NFV-Präsidium die Umfrageergebnisse aus den Kreisen aber wohl schon im Laufe des Mittwochs in einem weiteren Gespräch mit dem Landessportbund und dem niedersächsischen Innenministerium als Diskussionsgrundlage nutzen.