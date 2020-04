Trotz ihrer erst 27 Jahre wird Cindy Degen beim VfL Wolfsburg zu den Erfahrenen zählen. Die VfL-Handballerinnen stellten gestern den dritten Neuzugang für die kommende Oberliga-Saison vor. Mit Degen kommt eine Spielerin, die bereits in der 2. Bundesliga aktiv war.

Merklich anheben wird zwar auch die Magdeburgerin den Altersschnitt beim VfL nicht, doch immerhin ist Degen eine Spielerin, die über 25 Jahre alt ist – davon haben die Wolfsburgerinnen wenige im Team. Die 27-Jährige hat im Handball schon einiges gesehen und mitgemacht. „Cindy hat eine riesige Erfahrung“, betont VfL-Coach Oliver Bült.

Degen fing an beim HSC 2000 Magdeburg, wurde dort in der Jugend deutsche Vizemeisterin. Mit 16 Jahren schaffte sie es in die erste Mannschaft, spielte zwei Jahre in der 2. Liga. Anschließend ging es zu Drittligist Barleber Bandits (SG Magdeburg/Barleben). Zuletzt war Degen für den Post SV Magdeburg in der Sachsen-Anhalt-Liga am Ball, hatte jedoch immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen.

Der Wechsel zum VfL wurde möglich, weil Degen nach Wolfsburg zieht. „Das war ein glücklicher Zufall“, berichtet Bült. Die Magdeburgerin schaute sich in der Region um, saß auch beim VfL auf der Tribüne. So entstand der Kontakt zu Bült. Kurz darauf kam Degen zum Probetraining. „Wir haben sofort gemerkt, dass es passt. Cindy ist eine coole Socke, die Mannschaft war begeistert“, erklärt Bült. „Ihr ist Zusammenhalt wichtig. Den haben wir. Es stimmt einfach.“ Spielerin und Verein haben sich laut Bült problemlos geeinigt.

Der Trainer plant Degen auf der Mittelposition ein. „Cindy ist sehr stark im Eins-gegen-eins, hat eine tolle Übersicht“, betont der VfL-Trainer. Notfalls sei die 27-Jährige aber auch auf mindestens drei weiteren Positionen einsetzbar. „Cindy ist enorm variabel, könnte auch Linksaußen oder am Kreis spielen. Im Rückraum ist sie ohnehin überall zu Hause“, sagt Bült. Der Trainer sieht in Degen ein wichtiges Teil des Team-Puzzles. „Cindy kann ein Spiel leiten und die Mannschaft mitreißen.“