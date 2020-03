1. FC ist „zum Punkten gezwungen“

Endlich kommt wieder etwas Bewegung in die Fußball-Bezirksliga: Nachdem am vergangenen Wochenende nur eine von sechs angesetzten Partien über die Bühne gehen konnte – die TSG Mörse baute durch ein 4:3 über die SV Lauingen Bornum seine Tabellenführung aus – dürften an diesem Sonntag (15 Uhr)...