U19-Derby für den VfL Wolfsburg am Freitagabend

Derbyzeit für die U19-Fußballer des VfL Wolfsburg: In der A-Junioren-Bundesliga treffen die Grün-Weißen bereits am Freitagabend ab 19 Uhr auf Hannover 96. Die U17 der Wolfsburger spielt am Samstag in der Bundesliga bei Energie Cottbus (11 Uhr). A-Junioren Nach der Auftaktniederlage in Bremen...