U17 des VfL: Härtetest bei Primus Hertha

Die Pflichtaufgaben in der A-Junioren Bundesliga Nord/Nordost gehen für die U19-Fußballer des VfL Wolfsburg weiter – an diesem Samstag bei Schlusslicht Energie Cottbus. Ein Kontrastprogramm gibt es für die U17 der Wolfsburger: Die ist am Sonntag in der Bundesliga Nord/Nordost bei Tabellenführer...