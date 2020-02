Henning Bürger wird neuer Trainer der U23 des VfL Wolfsburg

Das Cheftrainer-Amt bei der U23 des VfL Wolfsburg übernimmt ab Sommer 2020 Ex-Profi Henning Bürger, der den scheidenden Coach Rüdiger Ziehl ersetzt.

Bürger trainiert aktuell die U19 der Wölfe und kam 2018 in die VfL-Fußball-Akademie. Nach dem Wechsel von Thomas Reis im Herbst vergangenen Jahres zum VfL Bochum rückte der 50-Jährige zu den A-Junioren der „Wölfe“ auf.

Zuvor hatte der gebürtige Thüringer von 2011 bis 2018 die U23 von Eintracht Braunschweig betreut.

Trainerwechsel auch in anderen Teams des VfL Wolfsburg

Für Bürger sitzt ab Sommer der aktuelle U15-Coach Christian Wimmer bei der U19 auf dem Trainerstuhl. Seit 2017 ist der 35-Jährige im Verein und war vor seiner Zeit bei den Wölfen unter anderem Nachwuchsleiter beim SV Wehen-Wiesbaden. Als Spieler war Wimmer unter anderem für die SpVgg Greuther Fürth und Jahn Regensburg am Ball.

Der jetzige U23-Co-Trainer Daniel Bauer (37) übernimmt in der Saison 2020/2021 den Cheftrainer-Posten in der U17. Bauer ist seit 2016 beim VfL, zunächst als Co-Trainer der U19, anschließend bis heute bei der U23.

Aktiv als Spieler war er unter anderem bei Eintracht Trier, beim 1. FC Magdeburg und beim 1. FC Union Berlin. Bauer beerbt den langjährigen U17-Coach Steffen Brauer (52), der zukünftig die U14-Mannschaft des VfL Wolfsburg betreuen wird.

Überraschung: Trainer Rüdiger Ziehl verlässt den VfL Wolfsburg II

Brauer ist seit knapp zehn Jahren bei den Nachwuchswölfen als Trainer tätig. Mit seinen pädagogischen Fähigkeiten und Erfahrungen als Trainer soll er den Grundlagen- und Aufbaubereich noch weiter stärken und weiterentwickeln.

Kein Trainerwechsel bei U16 des VfL Wolfsburg – U23-Co Schlösser übernimmt im Sommer U15

Bei der VfL-U16 gibt es unterdessen keine Änderungen – Rajko Fijalek ist auch weiterhin Chefcoach der B-Junioren, die in der Regionalliga spielen.

Das U15-Team ab Sommer von Ingo Schlösser (47) trainiert. Der frühere Profifußballer (unter anderem Hansa Rostock, Eintracht Frankfurt, LR Ahlen) ist seit 2017 Co-Trainer bei den VfL-A-Junioren.

Ziehl und VfL II beenden Erfolgsgeschichte

VfL-Nachwuchsleiter Pablo Thiam: „Wir wollen bei uns in der Akademie nicht nur Spieler ausbilden, sondern auch Trainer. Francisco Coppi und mir ist es wichtig, dass wir die gute Arbeit unserer Trainer in der Akademie würdigen und ihnen den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung ermöglichen. Wir sind davon überzeugt, in dieser Konstellation weiterhin erfolgreich arbeiten zu können.“