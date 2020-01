KVer dominieren die Landesmeisterschaften

Zum Auftakt der Landesmeisterschaften der Classic-Kegler dominierte der KV Wolfsburg auf den Bahnen in Reislingen. Mit Ausnahme der Kategorie Senioren A, in der der KV keinen Athleten stellte, gingen alle Titel an die Gastgeber. Starke Leistungen zeigten Arnd Borchert (Senioren B Leistungsklasse)...