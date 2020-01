Die größten Sorgen bereitet dem TVJ Wolfsburg das Granulat

Entscheidet sich der Nordliga-Abstiegskampf in diesen sechs Matches? Beim Club an der Alster II könnten die Tennisspieler des TV Jahn Wolfsburg am Samstag dem Ligaverbleib ein bedeutendes Stück näherkommen. Die Wolfsburger gehen voll besetzt in die Begegnung auf dem unangenehmen Granulat-Belag in...