Barnstorf marschiert, der FC Wolfsburg II hofft noch

Der Favorit erweist sich bislang würdig: Mit dem SV Barnstorf führt eines von zwei vor der Saison hochgehandelten Teams die Tabelle in der Fußball-Kreisliga Wolfsburg souverän an. Der SVB gab sich sich in den bisherigen Begegnungen fast keine Blöße und ist mit 37 Punkten aus 14 Partien...