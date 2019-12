VfL will durchziehen: Endspurt für geschwächtes Bült-Team

Kräfte bündeln und in die Weihnachtspause retten: Noch zwei Spiele haben die Oberliga-Handballerinnen des VfL zu überstehen, dann bekommt das schwer angeschlagene Team eine Auszeit. Am Samstag ist die HSG Göttingen zu Gast in Wolfsburg. Noch einmal zu verlegen, ist keine Option. „Wir ziehen es...