Der VfB Fallersleben tut sich lange schwer

Während der VfB Fallersleben in der Fußball-Bezirksliga in seinem letzten Spiel des Jahres einen Sieg einfuhr und mit einem positiven Gefühl in die Pause geht, setzte es für den 1. FC Wolfsburg eine weitere deutliche Niederlage. SV Lauingen Bornum – 1. FC Wolfsburg 5:1 (1:0). Tore: 1:0 Thielecke...