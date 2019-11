Schlothauer hat den Sieg für Lupo Martini auf dem Fuß

Ein Sieg wäre gestern möglich und auch sicherlich nicht unverdient gewesen. Aber: Valeri Schlothauer, der junge Innenverteidiger von Fußball-Oberligist Lupo Martini Wolfsburg, scheiterte in der Schlussminute am stark parierenden Schlussmann des Heeslinger SC. So blieb es letztlich beim 1:1 (1:0) –...