Fallersleben feiert einen Kantersieg

Die Negativserie ist beendet: Nach drei Pleiten in Folge hat sich der VfB Fallersleben am Sonntag mit einem 6:0 (2:0)-Kantersieg gegen den TSV Hehlingen in der Fußball-Bezirksliga zurückgemeldet. Allerdings machten es die Gäste den Hoffmannstädter vor allem im zweiten Durchgang auch zu leicht....