Erneutes Spitzenspiel in Barnstorf

Am Wochenende steht in der Fußball-Kreisliga der 13. und damit letzte Spieltag der Hinrunde auf der Tagesordnung. Weil der VfL Wolfsburg sein Spiel gegen Bayer Leverkusen erst am Sonntag austrägt, finden fast alle Spiele bereits heute Nachmittag statt. Nur die Partie der Vorsfelder Reserve gegen...