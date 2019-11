Neuhaus II gewinnt dank eines 8:6-Sieges Abstand nach unten

Die Frauen des SSV Neuhaus II legten am vergangenen Samstag gegen den RSV Braunschweig IV einen starken Auftritt hin und entschieden die spannungsgeladene Partie mit 8:6 für sich. Mit dem Sieg in der Tasche verbesserten sich die Neuhäuserinnen in der Tischtennis-Landesliga auf den sechsten...