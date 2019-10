Zwei Siege: Der VfL Wolfsburg bleibt in Lauerstellung

Die Spitzenposition wurde es zwar nicht, doch die Volleyballer des VfL Wolfsburg bleiben dran an Verbandsliga-Tabellenführer TV Bornum. Die Wolfsburger trumpften in Spiel 1 gegen das Team Schaumburg groß auf, mit 3:0 (25:15, 25:21, 25:23) setzten sie sich durch. In Spiel 2 bedurfte es eines...