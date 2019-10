Wolfsburgs Schützentalent Seeger mit top Bundesliga-Debüt

Seit vergangenem Wochenende taucht der Name Seeger wieder in den Ergebnislisten der Luftpistolen-Bundesliga auf. Nach Frank, Carmen und Heiko Seeger ist nun aber die nächste Generation der Sülfelder Schützen-Familie am Start. Wolfsburgs Toptalent Vanessa Seeger feierte im Team der Braunschweiger...